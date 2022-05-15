https://arabic.sputniknews.com/20220515/العدالة-والتنمية-التركي-يتبرأ-من-تصريحات-نائب-رئيس-كتلته-البرلمانية-بشأن-الإمارات-1062244707.html

العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات

العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات

تبرأ حزب العدالة والتنمية التركي من تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان بشأن العلاقات مع الإمارات لا تعكس آراء الحزب. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T07:47+0000

2022-05-15T07:47+0000

2022-05-15T07:47+0000

أخبار تركيا اليوم

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وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جليك، إن تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، "لا تعكس آراء حزبنا"، بحسب موقع "ترك برس".وأكد جليك أن العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تتقدم بالإرادة المشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على أرضية الثقة والاحترام المتبادلين.وكان أوزكان قد أدلى، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني، بتصريحات بشأن علاقات بلاده مع الإمارات لم تلق قبولا في الأوساط السياسية التركية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/تشاووش-أوغلو-يعلن-لقاء-نظيره-المصري-في-تركيا-ويتحدث-عن-العلاقات-مع-السعودية-والإمارات-وإسرائيل-1061113077.html

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