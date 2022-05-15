عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/العدالة-والتنمية-التركي-يتبرأ-من-تصريحات-نائب-رئيس-كتلته-البرلمانية-بشأن-الإمارات-1062244707.html
العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات
العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات
تبرأ حزب العدالة والتنمية التركي من تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان بشأن العلاقات مع الإمارات لا تعكس آراء الحزب. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:47+0000
2022-05-15T07:47+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569920_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_388c67b0fc45ac288ed89279caeda13e.jpg
وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جليك، إن تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، "لا تعكس آراء حزبنا"، بحسب موقع "ترك برس".وأكد جليك أن العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تتقدم بالإرادة المشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على أرضية الثقة والاحترام المتبادلين.وكان أوزكان قد أدلى، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني، بتصريحات بشأن علاقات بلاده مع الإمارات لم تلق قبولا في الأوساط السياسية التركية، بحسب وسائل إعلام رسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تشاووش-أوغلو-يعلن-لقاء-نظيره-المصري-في-تركيا-ويتحدث-عن-العلاقات-مع-السعودية-والإمارات-وإسرائيل-1061113077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058569920_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_84e442fbb7bdb1634e46ecb71eabe53c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات

07:47 GMT 15.05.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
تابعنا عبرTelegram
تبرأ حزب العدالة والتنمية التركي من تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان بشأن العلاقات مع الإمارات لا تعكس آراء الحزب.
وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جليك، إن تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، "لا تعكس آراء حزبنا"، بحسب موقع "ترك برس".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
تشاووش أوغلو يعلن لقاء نظيره المصري في تركيا ويتحدث عن العلاقات مع السعودية والإمارات وإسرائيل
12 أبريل, 11:48 GMT
وأكد جليك أن العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تتقدم بالإرادة المشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على أرضية الثقة والاحترام المتبادلين.
وكان أوزكان قد أدلى، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني، بتصريحات بشأن علاقات بلاده مع الإمارات لم تلق قبولا في الأوساط السياسية التركية، بحسب وسائل إعلام رسمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала