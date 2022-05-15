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العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات
العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات
تبرأ حزب العدالة والتنمية التركي من تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان بشأن العلاقات مع الإمارات لا تعكس آراء الحزب. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:47+0000
2022-05-15T07:47+0000
2022-05-15T07:47+0000
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وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جليك، إن تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، "لا تعكس آراء حزبنا"، بحسب موقع "ترك برس".وأكد جليك أن العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تتقدم بالإرادة المشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على أرضية الثقة والاحترام المتبادلين.وكان أوزكان قد أدلى، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني، بتصريحات بشأن علاقات بلاده مع الإمارات لم تلق قبولا في الأوساط السياسية التركية، بحسب وسائل إعلام رسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/تشاووش-أوغلو-يعلن-لقاء-نظيره-المصري-في-تركيا-ويتحدث-عن-العلاقات-مع-السعودية-والإمارات-وإسرائيل-1061113077.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العدالة والتنمية التركي يتبرأ من تصريحات نائب رئيس كتلته البرلمانية بشأن الإمارات
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تبرأ حزب العدالة والتنمية التركي من تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان بشأن العلاقات مع الإمارات لا تعكس آراء الحزب.
وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر جليك، إن تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، "لا تعكس آراء حزبنا"، بحسب موقع "ترك برس"
.
وأكد جليك أن العلاقات بين أنقرة وأبوظبي تتقدم بالإرادة المشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على أرضية الثقة والاحترام المتبادلين.
وكان أوزكان قد أدلى، مساء أمس السبت، في برنامج تلفزيوني، بتصريحات بشأن علاقات بلاده مع الإمارات لم تلق قبولا في الأوساط السياسية التركية، بحسب وسائل إعلام رسمية.