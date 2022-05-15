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العراق… شرطة بغداد تلقي القبض على 7 متهمين في قضايا إرهاب
العراق… شرطة بغداد تلقي القبض على 7 متهمين في قضايا إرهاب
ألقت الشرطة العراقية القبض على 7 أشخاص متهمين في قضايا إرهاب بالعاصمة بغداد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:07+0000
2022-05-15T10:07+0000
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أخبار العراق اليوم
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وأعلنت الداخلية العراقية إلقاء القبض على المتهمين في بيان، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.وأوضح البيان أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على سبعة متهمين بالإرهاب خلال متابعات أمنية أشرف عليها قائد شرطة العاصمة".وتم إلقاء القبض على اثنين وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق بعدما حاولا النفاذ من السيطرة.ولفت البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على متهمين آخرين في أبو غريب الجديد والمعامل والتاجي والدورة والتحرير.وذكر البيان أنه تم نقل المتهمين إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/العراق-محاولة-استهداف-فاشلة-لمنزل-وكيل-الاستخبارات-والتحقيقات-الاتحادية-بصاروخ-كاتيوشا-1061847321.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق… شرطة بغداد تلقي القبض على 7 متهمين في قضايا إرهاب

10:07 GMT 15.05.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© worldakhbar.com
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ألقت الشرطة العراقية القبض على 7 أشخاص متهمين في قضايا إرهاب بالعاصمة بغداد.
وأعلنت الداخلية العراقية إلقاء القبض على المتهمين في بيان، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد.
وأوضح البيان أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على سبعة متهمين بالإرهاب خلال متابعات أمنية أشرف عليها قائد شرطة العاصمة".
ضبطت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، 28 أيار/مايو، منصة لإطلاق صواريخ طراز كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب غربي العاصمة بغداد. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العراق: محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا
4 مايو, 14:38 GMT
وتم إلقاء القبض على اثنين وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق بعدما حاولا النفاذ من السيطرة.
ولفت البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على متهمين آخرين في أبو غريب الجديد والمعامل والتاجي والدورة والتحرير.
وذكر البيان أنه تم نقل المتهمين إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل منهم.
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