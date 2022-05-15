عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/العراق-يتوقع-استمرار-الشح-المائي-للموسم-الرابع-على-التوالي-1062248251.html
العراق يتوقع استمرار الشح المائي للموسم الرابع على التوالي
العراق يتوقع استمرار الشح المائي للموسم الرابع على التوالي
توقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، استمرار الشح المائي في البلاد للموسم الرابع على التوالي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:36+0000
2022-05-15T09:36+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103003/42/1030034274_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffe2b8c2d54864e74e996d72a07af357.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لبحيرة الثرثار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير إن العراق شهد شحا على مدار ثلاثة مواسم بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في حوضي دجلة والفرات.ومع ذلك وجه الوزير رسالة طمأنة للجميع، بأن "مياه الشرب والمحاصيل الزراعية مؤمنة".وبين أن وزارته حاولت بالتعاون مع وزارة الزراعة تجاوز المحاصيل الزراعية التي تزرع بطريقة الغمر كالشلب وتستهلك مياها كثيرة.واعتبر أن زيارته للبحيرة تندرج ضمن الزيارات المتواصلة التي تنظمها الوزارة للاطلاع على الخزين المتوفر وإمكانية استخدام جزء منه في تعزيز نهري دجلة والفرات خلال فترة الشح.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-وزارة-الموارد-المائية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-نهر-دجلة-1062240519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103003/42/1030034274_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_605768ac41c4ec6061ced2ff7facba71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

العراق يتوقع استمرار الشح المائي للموسم الرابع على التوالي

09:36 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرTelegram
توقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، استمرار الشح المائي في البلاد للموسم الرابع على التوالي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لبحيرة الثرثار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة
أمس, 21:52 GMT
وقال الوزير إن العراق شهد شحا على مدار ثلاثة مواسم بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في حوضي دجلة والفرات.
ومع ذلك وجه الوزير رسالة طمأنة للجميع، بأن "مياه الشرب والمحاصيل الزراعية مؤمنة".
وبين أن وزارته حاولت بالتعاون مع وزارة الزراعة تجاوز المحاصيل الزراعية التي تزرع بطريقة الغمر كالشلب وتستهلك مياها كثيرة.
واعتبر أن زيارته للبحيرة تندرج ضمن الزيارات المتواصلة التي تنظمها الوزارة للاطلاع على الخزين المتوفر وإمكانية استخدام جزء منه في تعزيز نهري دجلة والفرات خلال فترة الشح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала