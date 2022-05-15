https://arabic.sputniknews.com/20220515/العراق-يتوقع-استمرار-الشح-المائي-للموسم-الرابع-على-التوالي-1062248251.html
العراق يتوقع استمرار الشح المائي للموسم الرابع على التوالي
العراق يتوقع استمرار الشح المائي للموسم الرابع على التوالي
توقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، استمرار الشح المائي في البلاد للموسم الرابع على التوالي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:36+0000
2022-05-15T09:36+0000
2022-05-15T09:36+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لبحيرة الثرثار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الوزير إن العراق شهد شحا على مدار ثلاثة مواسم بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في حوضي دجلة والفرات.ومع ذلك وجه الوزير رسالة طمأنة للجميع، بأن "مياه الشرب والمحاصيل الزراعية مؤمنة".وبين أن وزارته حاولت بالتعاون مع وزارة الزراعة تجاوز المحاصيل الزراعية التي تزرع بطريقة الغمر كالشلب وتستهلك مياها كثيرة.واعتبر أن زيارته للبحيرة تندرج ضمن الزيارات المتواصلة التي تنظمها الوزارة للاطلاع على الخزين المتوفر وإمكانية استخدام جزء منه في تعزيز نهري دجلة والفرات خلال فترة الشح.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-وزارة-الموارد-المائية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-نهر-دجلة-1062240519.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يتوقع استمرار الشح المائي للموسم الرابع على التوالي
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توقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، استمرار الشح المائي في البلاد للموسم الرابع على التوالي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لبحيرة الثرثار، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الوزير إن العراق شهد شحا على مدار ثلاثة مواسم بسبب عدم وفرة الأمطار واستثمار مياهها في حوضي دجلة والفرات.
ومع ذلك وجه الوزير رسالة طمأنة للجميع، بأن "مياه الشرب والمحاصيل الزراعية مؤمنة".
وبين أن وزارته حاولت بالتعاون مع وزارة الزراعة تجاوز المحاصيل الزراعية التي تزرع بطريقة الغمر كالشلب وتستهلك مياها كثيرة.
واعتبر أن زيارته للبحيرة تندرج ضمن الزيارات المتواصلة التي تنظمها الوزارة للاطلاع على الخزين المتوفر وإمكانية استخدام جزء منه في تعزيز نهري دجلة والفرات خلال فترة الشح.