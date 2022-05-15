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https://arabic.sputniknews.com/20220515/الغنوشي-المؤسسة-العسكرية-لن-تستمر-في-السمع-والطاعة-للأوامرالعليا-إذا-رأت-اتجاها-غالبا-للشعبفيديو-1062252609.html
الغنوشي: المؤسسة العسكرية لن تستمر في السمع والطاعة للأوامرالعليا إذا رأت اتجاها غالبا للشعب...فيديو
الغنوشي: المؤسسة العسكرية لن تستمر في السمع والطاعة للأوامرالعليا إذا رأت اتجاها غالبا للشعب...فيديو
أكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية التونسية هي مؤسسات نظامية تعمل في إطار الدستور ولا يمكنها الخروج عن هذا الإطار. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:24+0000
2022-05-15T11:24+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا للقاء أجرته معه "بي بي سي"، قال الغنوشي: "هذه المؤسسات بطبيعتها مؤسسات نظامية، تخضع للأوامر الأعلى، من رئيس الجمهورية، وقيادتها العسكرية أو الأمنية، وهي إلى الآن تفعل ذلك"، حسب تعبيره.واسترك زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، قائلا: " لكن تلك المؤسسات لن تظل تفعل ذلك بدون حدود".وعن الاتهامات التي وجهت له شخصيا بتحمل ما آلت إليه الأوضاع في تونس، وهل ارتكب هو وحركة النهضة أخطاء يمكنه الاعتراف بها، قال الغنوشي: " بالتأكيد العمل السياسي ليس عملا ملائكيا، فقد ارتكبنا أخطاء طيلة هذه السنوات، لكن أكبر خطأ ارتكبناه هو أننا انتخبنا قيس سعيد".
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم

الغنوشي: المؤسسة العسكرية لن تستمر في السمع والطاعة للأوامرالعليا إذا رأت اتجاها غالبا للشعب...فيديو

11:24 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية التونسية هي مؤسسات نظامية تعمل في إطار الدستور ولا يمكنها الخروج عن هذا الإطار.
ووفقا للقاء أجرته معه "بي بي سي"، قال الغنوشي: "هذه المؤسسات بطبيعتها مؤسسات نظامية، تخضع للأوامر الأعلى، من رئيس الجمهورية، وقيادتها العسكرية أو الأمنية، وهي إلى الآن تفعل ذلك"، حسب تعبيره.
واسترك زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، قائلا: " لكن تلك المؤسسات لن تظل تفعل ذلك بدون حدود".

وفسّر الغنوشي ما يقصده، بقوله: "هي مؤسسات تعمل في إطار الدستور، ومضطرة للعمل في إطاره، ويوم أن يتجه الشعب التونسي في اتجاه معين، اتجاه كلي غالب، فلا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تظل على نفس الشيء، على السمع والطاعة للأوامر العليا".

وعن الاتهامات التي وجهت له شخصيا بتحمل ما آلت إليه الأوضاع في تونس، وهل ارتكب هو وحركة النهضة أخطاء يمكنه الاعتراف بها، قال الغنوشي: " بالتأكيد العمل السياسي ليس عملا ملائكيا، فقد ارتكبنا أخطاء طيلة هذه السنوات، لكن أكبر خطأ ارتكبناه هو أننا انتخبنا قيس سعيد".
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