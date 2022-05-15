https://arabic.sputniknews.com/20220515/الفوائد-الصحية-التي-تأتي-مع-كوب-من-الشاي-الأخضر-1062257560.html

الفوائد الصحية التي تأتي مع كوب من الشاي الأخضر

الفوائد الصحية التي تأتي مع كوب من الشاي الأخضر

تحدثت اختصاصية تغذية، عن فوائد الشاي الأخضر، الذي يُفضل تناوله كمنتج يحافظ على نمط حياة صحي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T13:01+0000

2022-05-15T13:01+0000

2022-05-15T13:01+0000

العالم

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يوصي أحد خبراء التغذية بهذا المشروب لخصائصه المعززة للمناعة والوقاية من السمنة ومقاومة السرطان وخصائصه المنظمة للسكر في الدم، بحسب موقع "sabah" التركي.تحدثت باكيز جيزيم أكغول عن حقيقة أن الشاي الأسود والأخضر مصنوعان من نفس النبات، لكن الشاي الأخضر يختلف تماما عن الشاي الأسود من حيث تكنولوجيا المعالجة والميزات.وأشارت الاختصاصية إلى أنه "في إنتاج الشاي الأخضر، تتعرض الأوراق الطازجة لدرجات حرارة عالية لفترة قصيرة، ويتم تعطيل جميع الإنزيمات المؤكسدة، ونتيجة لذلك يبقى الكلوروفيل (صبغة اللون) في أوراق الشاي سليم، وتحتفظ الأوراق بلونها الأخضر".وأضافت "يحتوي الشاي الأخضر على بوليفينول أكثر وحوالي عشرة أضعاف من فيتامين سي من الشاي الأسود. ووجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأخضر يحتوي أيضا على فيتامينات B1 و B2، كما يحتوي على عنصر الثيانين بشكل أكبر بكثير من الشاي الأسود، حيث يعد هذا الحمض الأميني مضادا للتوتر والاسترخاء"، منوهة إلى أن تحضيره يحتاج فقط لمدة أربع إلى خمس دقائق.طريقة التحضيرفيما يتعلق بطريقة التحضير، حذرت الخبيرة من استخدام الحاويات البلاستيكية أو المصنوعة من الألومنيوم، مشيرة إلى أهمية اتباع الطريقة الصحيحة في تخمير الشاي ووقت التخمير والكمية والسعة المستخدمة: "يُضاف الشاي إلى الماء الذي تم إحضاره للتو ليغلي أو يُترك لينقع لمدة أربع إلى خمس دقائق"، وتابعت "للشاي الأخضر الطازج رائحة عشبية قليلًا ومذاق مر قليلًا ولاذعا".عدد الأكواب المسموح بهاوحول عدد الأكواب المسموح تناولها خلال اليوم الواحد، قالت أكغول إن كوبا من الشاي الأخضر (250 مليلتر) يحتوي على 50-100 مليغرام من مادة الكاتيكين و 30-40 غرامًا من الكافيين، مشيرة إلى أن طريقة التحضير وظروف التخمير وكميته ونضارة النبات يمكن أن تؤثر على المكونات النشطة بيولوجيا للشاي الأخضر، مؤكدة عدم شرب أكثر من ثلاثة أكواب يوميا.الممنوعون من احتساء الشاي الأخضرقالت الخبيرة إنه يجب أخذ الحيط والحذر من شرب الشاب الأخضر في الحالات التالية: "الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، وخلل الغدة الدرقية، واضطراب الهلع، والأشخاص الذين يتناولون الأدوية التي تحفز الجهاز العصبي المركزي، وبعض مثبطات ومكملات الحديد، وأيضًا استخدام أدوية السكري، نظرًا لأن الكاتيكين يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، حيث يجب تناول الشاي الأخضر بعد استشارة الطبيب".يجب على الحوامل والمرضعات استشارة مختصفي إشارة إلى أن الشاي الأخضر أثناء الرضاعة الطبيعية، بسبب احتوائه على مادة الكافيين، يمكن أن يسبب قلقا عند الأطفال، تابعت باكيز جيزيم أكغول: "تُجرى دراسات على أن الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر يقلل من مستوى حمض الفوليك، حيث أن نقص حمض الفوليك الذي يسبب عيب الأنبوب العصبي هو حالة يجب أن توليها النساء الحوامل عناية خاصة"، مضيفة "في الأشهر الثلاثة الأولى، يوصى بعدم شرب الشاي الأخضر، وبعد ذلك، كوب أو كوبين في اليوم تحت إشراف الطبيب".

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العالم