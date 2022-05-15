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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220515/القوات-الأوكرانية-تطلق-3-صواريخ-غراد-على-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-1062242172.html
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "غراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "غراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إطلاق القوات الأوكرانية 3 صواريخ "غراد بي إم 21 "على... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T06:00+0000
2022-05-15T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقالت الممثلية في بيان لها عبر "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية الساعة 07.08 بالتوقيت المحلي نحو بلدة نوفوميكايلوفكا في دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 3 صواريخ غراد من نوع " بي إم 21".ويعتبر صاروخ غراد "بي إم 21" السوفيتي الصنع من أكثر الصواريخ المستخدمة عسكريا في الحروب والنزاعات الإقليمية، نظرا لمداه القصير ولفعاليته التدميرية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "غراد" على منطقة بتروفسكي في دونيتسك

06:00 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 06:03 GMT 15.05.2022)
© Photo / Dnronlineعواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Photo / Dnronline
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إطلاق القوات الأوكرانية 3 صواريخ "غراد بي إم 21 "على منطقة بتروفسكي في الجمهورية .
وقالت الممثلية في بيان لها عبر "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية الساعة 07.08 بالتوقيت المحلي نحو بلدة نوفوميكايلوفكا في دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 3 صواريخ غراد من نوع " بي إم 21".

ويعتبر صاروخ غراد "بي إم 21" السوفيتي الصنع من أكثر الصواريخ المستخدمة عسكريا في الحروب والنزاعات الإقليمية، نظرا لمداه القصير ولفعاليته التدميرية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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