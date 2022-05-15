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الكويت: انتخاب بن زايد يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد الإماراتي

الكويت: انتخاب بن زايد يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد الإماراتي

أكدت الحكومة الكويتية أن انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد الإماراتي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T09:32+0000

2022-05-15T09:32+0000

2022-05-15T09:32+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد رحب مجلس الوزراء الكويتي بانتخاب بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وحسب تصريحات لنائب رئيس الوزراء محمد عبداللطيف الفارس، فإن "هذا الإجراء يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد وأبناء الشعب الإماراتي الشقيق، بما يجسده من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الراحل الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله واستمر على خطاه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه".وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي ينوه بما يحمله بن زايد من "حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه دولة الإمارات الشقيقة منذ نشأتها"، حسب قوله.وكان المجلس الأعلى للاتحاد، قد أعلن انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا أمس السبت في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم