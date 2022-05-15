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https://arabic.sputniknews.com/20220515/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-القوى-العالمية-حولت-حقوق-الإنسان-لأداة-سياسية-1062280037.html
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: القوى العالمية حولت حقوق الإنسان لأداة سياسية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: القوى العالمية حولت حقوق الإنسان لأداة سياسية
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن قضية حقوق الإنسان تحولت إلى آلية بيد القوى العالمية لتحقيق أجندتها الخاصة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:27+0000
2022-05-15T20:27+0000
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وقال زادة خلال مشاركته في ندوة عقدتها لجنة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم إن "حقوق الإنسان تحولت اليوم على خلفية سياسات البؤر التابعة للقوى العالمية، إلى أداة سياسية لتمرير مآرب تلك البؤر"، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأوضح زاده أن "حقوق الإنسان بات أحد أبرز الضحايا في الصعيد الدولي، بعد أن تحولت إلى آلية بيد القوى العالمية لتحقيق أجنداتها".ولفت إلى أن هذه القوى "جعلت المبادئ السامية لحقوق الإنسان ألعوبة بيد البؤر التابعة للقوى العالمية"، معربا عن آسفه من هذه السلوكيات".وأكد المتحدث باسم الخارجية استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم الممكن إلى منظمات المجتمع المدني الإيرانية المعنية بشؤون حقوق الإنسان لتحصل على دور استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (أكوسوك) والحضور في المحافل الدولية.
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إيران, أخبار إيران, العالم

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: القوى العالمية حولت حقوق الإنسان لأداة سياسية

20:27 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / -
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن قضية حقوق الإنسان تحولت إلى آلية بيد القوى العالمية لتحقيق أجندتها الخاصة.
وقال زادة خلال مشاركته في ندوة عقدتها لجنة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم إن "حقوق الإنسان تحولت اليوم على خلفية سياسات البؤر التابعة للقوى العالمية، إلى أداة سياسية لتمرير مآرب تلك البؤر"، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأوضح زاده أن "حقوق الإنسان بات أحد أبرز الضحايا في الصعيد الدولي، بعد أن تحولت إلى آلية بيد القوى العالمية لتحقيق أجنداتها".
ولفت إلى أن هذه القوى "جعلت المبادئ السامية لحقوق الإنسان ألعوبة بيد البؤر التابعة للقوى العالمية"، معربا عن آسفه من هذه السلوكيات".
وأكد المتحدث باسم الخارجية استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم الممكن إلى منظمات المجتمع المدني الإيرانية المعنية بشؤون حقوق الإنسان لتحصل على دور استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (أكوسوك) والحضور في المحافل الدولية.
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