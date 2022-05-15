https://arabic.sputniknews.com/20220515/المستشار-الألماني-يرد-بدم-بارد-على-السفير-الأوكراني-الذي-وصفه-بـالنقانق-1062264632.html
المستشار الألماني يرد "بدم بارد" على السفير الأوكراني الذي وصفه بـ"النقانق"
المستشار الألماني يرد "بدم بارد" على السفير الأوكراني الذي وصفه بـ"النقانق"
رد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على إهانة وجهها له السفير الأوكراني في بلاده أندريه ميلنيك، بطريقة خجولة وبدم بارد، حيث لم تبدو علامات الانزعاج على شولتز. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:09+0000
2022-05-15T15:09+0000
2022-05-15T15:09+0000
العالم
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ورفض المستشار الألماني أولاف شولتز، في مقابلة أجراها مع "t-online"، تقييم البيان الذي وجهه إليه سفير أوكرانيا أندريه ميلنيك، وحث شولتز على عدم إيلاء أهمية لإهانات السفير الأوكراني.وترك المستشار الألماني للصحافي الذي أجرى معه المقابلة حرية التقييم والحكم على هذه الكلمات، وغيّر الموضوع.في وقت سابق، قال شولتز إنه لا ينوي الذهاب إلى كييف في المستقبل القريب بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.وردا على ذلك، قال السفير الأوكراني أندريه ميلنيك، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" متحدثا عن شولتز: "إن لعب دور (نقانق الكبد المهينة) لا يبدو كرجل دولة".وعلى الرغم من تداول هذه العبارة بشكل واسع، إلا أن السفير الأوكراني رفض الاعتذار عن تصريحاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الكرملين-بوتين-وشولتز-يناقشان-الوضع-في-أوكرانيا-1062179249.html
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العالم
المستشار الألماني يرد "بدم بارد" على السفير الأوكراني الذي وصفه بـ"النقانق"
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رد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على إهانة وجهها له السفير الأوكراني في بلاده أندريه ميلنيك، بطريقة خجولة وبدم بارد، حيث لم تبدو علامات الانزعاج على شولتز.
ورفض المستشار الألماني أولاف شولتز، في مقابلة أجراها مع "t-online"، تقييم البيان الذي وجهه إليه سفير أوكرانيا أندريه ميلنيك، وحث شولتز على عدم إيلاء أهمية لإهانات السفير الأوكراني.
وترك المستشار الألماني للصحافي الذي أجرى معه المقابلة حرية التقييم والحكم على هذه الكلمات، وغيّر الموضوع.
"ليس من الضروري إعطاء أهمية كبيرة لكل كلمة. من المهم التركيز على الشيء الرئيسي: نريد مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. ومع حلفائنا، نريد من روسيا وقف إطلاق النار وسحب القوات من الإقليم من أوكرانيا. لذلك، فرضنا عقوبات واسعة النطاق".
أولاف شولتز
المستشار الألماني
في وقت سابق، قال شولتز إنه لا ينوي الذهاب إلى كييف في المستقبل القريب بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وردا على ذلك، قال السفير الأوكراني أندريه ميلنيك، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" متحدثا عن شولتز: "إن لعب دور (نقانق الكبد المهينة) لا يبدو كرجل دولة".
وتعني هذه العبارة المهينة، أن المستشار الألماني قد (لعب دور شخص منزعج لا يبدو كرجل دولة).
وعلى الرغم من تداول هذه العبارة بشكل واسع، إلا أن السفير الأوكراني رفض الاعتذار عن تصريحاته.