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https://arabic.sputniknews.com/20220515/الملك-سلمان-يغادر-المستشفى-بعد-إجراء-فحوصات-طبية-وقضاء-فترة-النقاهة-بنجاح-1062280910.html
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية وقضاء فترة نقاهة بنجاح
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية وقضاء فترة نقاهة بنجاح
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد إجراء فحوصات طبية واستكمال الخطة العلاجية... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:49+0000
2022-05-15T20:55+0000
السعودية
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وبحسب بيان الديوان الملكي السعودي وجه الملك "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة".وعبر الملك بحسب البيان "عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة".والأحد الماضي أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا بشأن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وجاء في البيان، أن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأسبوع الماضي، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏وكان الملك سلمان قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعد فحوصات طبية تكللت بالنجاح.وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ملك السعودية

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية وقضاء فترة نقاهة بنجاح

20:49 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 15.05.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد إجراء فحوصات طبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
وبحسب بيان الديوان الملكي السعودي وجه الملك "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة".
وعبر الملك بحسب البيان "عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة".
والأحد الماضي أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا بشأن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجاء في البيان، أن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".
وأشار البيان إلى أن "الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، مختتما بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأسبوع الماضي، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏
وكان الملك سلمان قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعد فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".
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