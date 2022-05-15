https://arabic.sputniknews.com/20220515/الموازنة-السعودية-تحقق-فائضا-يتجاوز-15-مليار-دولار-في-الربع-الأول-من-2022-1062268855.html
الموازنة السعودية تحقق فائضا يتجاوز 15 مليار دولار في الربع الأول من 2022
الموازنة السعودية تحقق فائضا يتجاوز 15 مليار دولار في الربع الأول من 2022
سجلت الميزانية العامة السعودية ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2021. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:25+0000
2022-05-15T16:25+0000
2022-05-15T16:25+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت وزارة المالية السعودية نتائج أداء الميزانية العامة في تلك الفترة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.وبحسب الوكالة، فإن الإيرادات خلال الربع الأول من 2022 تجاوز 277 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار)، بينما كانت نحو 204 مليار ريال (نحو 54 مليون دولار) في 2021.وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي المصروفات بلغ نحو 220 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) وهو ما يعني أن حجم الفائض في الميزانية وصل إلى نحو 57 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
الموازنة السعودية تحقق فائضا يتجاوز 15 مليار دولار في الربع الأول من 2022
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سجلت الميزانية العامة السعودية ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2021.
وأعلنت وزارة المالية السعودية نتائج أداء الميزانية
العامة في تلك الفترة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
وأظهرت النتائج أن إجمالي الإيرادات
حقق ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 36 في المئة مقارنة بعام 2021.
وبحسب الوكالة، فإن الإيرادات خلال الربع الأول من 2022 تجاوز 277 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار)، بينما كانت نحو 204 مليار ريال (نحو 54 مليون دولار) في 2021.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي المصروفات بلغ نحو 220 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) وهو ما يعني أن حجم الفائض
في الميزانية وصل إلى نحو 57 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.