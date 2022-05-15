https://arabic.sputniknews.com/20220515/انتخاب-حسن-شيخ-محمود-رئيسا-للصومال-1062281841.html

انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال

انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال

انتخب حسن شيخ محمود، رئيسا للصومال، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من التصويت. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T21:11+0000

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الصومال

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ووصل الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود إلى الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد أن حصول كل منهم على أعلى الأصوات في الجولة الثانية، دون تحقيق النسبة المؤهلة للفوز.وحسب "سبوتنيك" قرر بعض المرشحين الذين لم ينجحوا في خوض الجولة الثانية عقد تحالف مع المرشح شيخ محمود، وبحسب ما ذكر رايدو دالسان، أن ذلك يشمل المرشحين الرئاسيين بقيادة عبد الرحمن عبد الشكور وعبد القادر أوسوبل والعديد من المرشحين الآخرين الذين لم يحرزوا تقدما للانضمام في الجولة الثانية".ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات. وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.كما تسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في أجهزة الأمن والاستخبارات.

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