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https://arabic.sputniknews.com/20220515/انتهاء-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-في-الصومال-ومحمد-فرماجو-و3-آخرين-يتصدرون-النتائج-1062268744.html
انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الصومال ومحمد فرماجو و3 آخرين يتصدرون النتائج
انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الصومال ومحمد فرماجو و3 آخرين يتصدرون النتائج
انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الصومالية، وتصدر 4 مرشحين النتائج حتى الآن. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:19+0000
2022-05-15T16:19+0000
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ومن المرشحين المتصدرين، محمد فرماجو، الرئيس المنتهية ولايته.ورئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو مرشح لإعادة انتخابه وهو ما لم ينجح في تحقيقه أي من الرؤساء السابقين الذين ترشح من بينهم اثنان هذه المرة، هما حسن الشيخ محمود (2012-2017) وشريف الشيخ أحمد (2009-2012). كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير(آذار/مارس 2017 إلى حزيران/يونيو 2020).ويشارك في العملية الانتخابية 39 مرشحا للمرة الأولى منذ عقود.
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انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الصومال ومحمد فرماجو و3 آخرين يتصدرون النتائج

16:19 GMT 15.05.2022
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الصومالية، وتصدر 4 مرشحين النتائج حتى الآن.
ومن المرشحين المتصدرين، محمد فرماجو، الرئيس المنتهية ولايته.
ورئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو مرشح لإعادة انتخابه وهو ما لم ينجح في تحقيقه أي من الرؤساء السابقين الذين ترشح من بينهم اثنان هذه المرة، هما حسن الشيخ محمود (2012-2017) وشريف الشيخ أحمد (2009-2012). كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير(آذار/مارس 2017 إلى حزيران/يونيو 2020).
ويشارك في العملية الانتخابية 39 مرشحا للمرة الأولى منذ عقود.
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