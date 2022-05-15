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بايدن يدعو الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية بعد مقتل 10 أشخاص في نيويورك
بايدن يدعو الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية بعد مقتل 10 أشخاص في نيويورك
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T17:10+0000
2022-05-15T17:10+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر بايدن أن هذه الكراهية "تلطخ الروح الأمريكية"، وذلك بعد مقتل 10 أشخاص في سوبر ماركت بنيوريورك. وقال الرئيس بايدن، أمام قداس لضباط شرطة سقطوا في الحادث، إنه على الجميع في أمريكا العمل على إنهاء حالة الكراهية معتبرا إياها "وصمة عار".قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.ووجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون ويبلغ من العمر 18 عاما، ‏فيما يتعلق بحادث إطلاق النار.
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بايدن يدعو الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية بعد مقتل 10 أشخاص في نيويورك

17:10 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILEشرطة بوفالو الأمريكية في مكان حادث إطلاق النار في سوق توب فريندلي، نيويورك، 14 مايو/ أيار 2022
شرطة بوفالو الأمريكية في مكان حادث إطلاق النار في سوق توب فريندلي، نيويورك، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
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دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر بايدن أن هذه الكراهية "تلطخ الروح الأمريكية"، وذلك بعد مقتل 10 أشخاص في سوبر ماركت بنيوريورك.
وقال الرئيس بايدن، أمام قداس لضباط شرطة سقطوا في الحادث، إنه على الجميع في أمريكا العمل على إنهاء حالة الكراهية معتبرا إياها "وصمة عار".
قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.
ووجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون ويبلغ من العمر 18 عاما، ‏فيما يتعلق بحادث إطلاق النار.
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