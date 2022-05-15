https://arabic.sputniknews.com/20220515/بايدن-يدعو-الأمريكيين-إلى-إنهاء-حالة-الكراهية-بعد-مقتل-10-أشخاص-في-نيويورك-1062272174.html
بايدن يدعو الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية بعد مقتل 10 أشخاص في نيويورك
بايدن يدعو الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية بعد مقتل 10 أشخاص في نيويورك
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T17:10+0000
2022-05-15T17:10+0000
2022-05-15T17:10+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر بايدن أن هذه الكراهية "تلطخ الروح الأمريكية"، وذلك بعد مقتل 10 أشخاص في سوبر ماركت بنيوريورك. وقال الرئيس بايدن، أمام قداس لضباط شرطة سقطوا في الحادث، إنه على الجميع في أمريكا العمل على إنهاء حالة الكراهية معتبرا إياها "وصمة عار".قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.ووجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون ويبلغ من العمر 18 عاما، فيما يتعلق بحادث إطلاق النار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
بايدن يدعو الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية بعد مقتل 10 أشخاص في نيويورك
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دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر بايدن أن هذه الكراهية "تلطخ الروح الأمريكية"، وذلك بعد مقتل 10 أشخاص في سوبر ماركت بنيوريورك.
وقال الرئيس بايدن، أمام قداس لضباط شرطة سقطوا في الحادث، إنه على الجميع في أمريكا العمل على إنهاء حالة الكراهية معتبرا إياها "وصمة عار".
قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.
ووجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يدعى بايتون جيندرون
ويبلغ من العمر 18 عاما، فيما يتعلق بحادث إطلاق النار.