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https://arabic.sputniknews.com/20220515/بريتني-سبيرز-تعلن-فقدان-جنينها-بعد-شهر-على-إعلان-حملها-1062282023.html
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها بعد شهر على إعلان حملها
بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها بعد شهر على إعلان حملها
أعلنت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، على حسابها على إنستغرام فقدان جنينها، وذلك بعد نحو شهر على إعلان حملها. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:15+0000
2022-05-15T21:15+0000
مجتمع
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وقالت سبيرز عبر حسابها: "إنه لمن دواعي عميق الحزن أن نعلن أننا فقدنا جنينا الرائع في مرحلة مبكرة من الحمل، إنها لحظة مدمرة لأي أبوين، ربما كان يجب علينا أن نعلن ذلك الخبر في وقت آخر بعد مرور بعض الوقت..".جاء ذلك بعدما أعلنت سبيرز، البالغة من العمر 40 عاما، حملها وزواجها من سام أصغري، البالغ من العمر28 عاما، في 11 أبريل/ نيسان على إنستغرام، وعبرت وقتها عن سعادتها بهذا الحمل.وفي وقت سابق، تعاقدت المطربة العالمية، بريتني سبيرز، على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي".وكشفت مصادر لموقع "Page Six" ونقلت عن صحيفة الغارديان البريطانية، أن بريتني وقعت رسميا مع إحدى دور النشر لتتولى الإشراف على كتابة مذكراتها مقابل 15 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم حيث أن المذكرات ستكون حصرية لمؤسسة "Simon &amp; Schuster" التي فازت بالصفقة بعد أسابيع من نيل نجمة البوب حريتها رسميا وتحررها من وصاية والدها.ومن المقرر أن تكشف بيرتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.
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مجتمع

بريتني سبيرز تعلن فقدان جنينها بعد شهر على إعلان حملها

21:15 GMT 15.05.2022
© REUTERS / Eduardo Munozالمطربة الأمريكية، بريتني سبيرز
المطربة الأمريكية، بريتني سبيرز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
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أعلنت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، على حسابها على إنستغرام فقدان جنينها، وذلك بعد نحو شهر على إعلان حملها.
وقالت سبيرز عبر حسابها: "إنه لمن دواعي عميق الحزن أن نعلن أننا فقدنا جنينا الرائع في مرحلة مبكرة من الحمل، إنها لحظة مدمرة لأي أبوين، ربما كان يجب علينا أن نعلن ذلك الخبر في وقت آخر بعد مرور بعض الوقت..".
جاء ذلك بعدما أعلنت سبيرز، البالغة من العمر 40 عاما، حملها وزواجها من سام أصغري، البالغ من العمر28 عاما، في 11 أبريل/ نيسان على إنستغرام، وعبرت وقتها عن سعادتها بهذا الحمل.
وفي وقت سابق، تعاقدت المطربة العالمية، بريتني سبيرز، على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي وصف بأنه "قياسي".
وكشفت مصادر لموقع "Page Six" ونقلت عن صحيفة الغارديان البريطانية، أن بريتني وقعت رسميا مع إحدى دور النشر لتتولى الإشراف على كتابة مذكراتها مقابل 15 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم حيث أن المذكرات ستكون حصرية لمؤسسة "Simon & Schuster" التي فازت بالصفقة بعد أسابيع من نيل نجمة البوب حريتها رسميا وتحررها من وصاية والدها.
ومن المقرر أن تكشف بيرتني خلال مذكراتها عن تفاصيل حياتها في ظل وصاية استمرت أكثر من عقد من الزمان، حيث لم يكن يسمح لها بالتصرف في شؤونها المالية، ومنعت من الزواج من صديقها، ومن الإنجاب أيضا.
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