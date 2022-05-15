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https://arabic.sputniknews.com/20220515/بعد-حادث-إطلاق-النار-الكويت-توجه-رسالة-لمواطنيها-في-نيويورك-1062250770.html
بعد حادث إطلاق النار… الكويت توجه رسالة لمواطنيها في نيويورك
بعد حادث إطلاق النار… الكويت توجه رسالة لمواطنيها في نيويورك
وجهت دولة الكويت رسالة إلى مواطنيها في ولاية نيويورك الأمريكية، التي شهدت إحدى مدنها حادث إطلاق نار راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:42+0000
2022-05-15T10:43+0000
العالم
أخبار الكويت اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القنصلية العامة الكويتية في نيويورك وجهت رسالة للمواطنين الكويتيين في نيويورك دعتهم فيها إلى الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة بوفالو، أمس السبت.ودعت قنصلية الكويت في نيويورك مواطنيها إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن والتواصل معها عند الضرورة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات حول تعرض كويتيين لأية أضرار جراء الحادث.يذكر أن حادث إطلاق النار وقع بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أمس السبت، أدى إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص.وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن المهاجم، الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا، كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html
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العالم, أخبار الكويت اليوم

بعد حادث إطلاق النار… الكويت توجه رسالة لمواطنيها في نيويورك

10:42 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 15.05.2022)
© AFP 2022 / SPENCER PLATT الشرطة في موقع إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك
 الشرطة في موقع إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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وجهت دولة الكويت رسالة إلى مواطنيها في ولاية نيويورك الأمريكية، التي شهدت إحدى مدنها حادث إطلاق نار راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القنصلية العامة الكويتية في نيويورك وجهت رسالة للمواطنين الكويتيين في نيويورك دعتهم فيها إلى الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة بوفالو، أمس السبت.
ودعت قنصلية الكويت في نيويورك مواطنيها إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن والتواصل معها عند الضرورة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات حول تعرض كويتيين لأية أضرار جراء الحادث.
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار داخل مركز للتسوق في مدينة بوفالو الأمريكية
أمس, 22:07 GMT
يذكر أن حادث إطلاق النار وقع بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أمس السبت، أدى إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص.
وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن المهاجم، الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا، كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.
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