https://arabic.sputniknews.com/20220515/بعد-حادث-إطلاق-النار-الكويت-توجه-رسالة-لمواطنيها-في-نيويورك-1062250770.html
بعد حادث إطلاق النار… الكويت توجه رسالة لمواطنيها في نيويورك
بعد حادث إطلاق النار… الكويت توجه رسالة لمواطنيها في نيويورك
وجهت دولة الكويت رسالة إلى مواطنيها في ولاية نيويورك الأمريكية، التي شهدت إحدى مدنها حادث إطلاق نار راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:42+0000
2022-05-15T10:42+0000
2022-05-15T10:43+0000
العالم
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061136594_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3d0be2e2c2f65f2b097bc1eee3146931.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القنصلية العامة الكويتية في نيويورك وجهت رسالة للمواطنين الكويتيين في نيويورك دعتهم فيها إلى الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة بوفالو، أمس السبت.ودعت قنصلية الكويت في نيويورك مواطنيها إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن والتواصل معها عند الضرورة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات حول تعرض كويتيين لأية أضرار جراء الحادث.يذكر أن حادث إطلاق النار وقع بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أمس السبت، أدى إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص.وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن المهاجم، الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا، كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمركز-للتسوق-في-مدينة-بوفالو-بولاية-نيويورك-1062240651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061136594_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_504999dd27958a1774f2ba530447c829.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الكويت اليوم
بعد حادث إطلاق النار… الكويت توجه رسالة لمواطنيها في نيويورك
10:42 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
وجهت دولة الكويت رسالة إلى مواطنيها في ولاية نيويورك الأمريكية، التي شهدت إحدى مدنها حادث إطلاق نار راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القنصلية العامة الكويتية في نيويورك وجهت رسالة للمواطنين الكويتيين في نيويورك دعتهم فيها إلى الابتعاد عن موقع حادث إطلاق النار
، الذي شهدته مدينة بوفالو، أمس السبت.
ودعت قنصلية الكويت في نيويورك مواطنيها إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن والتواصل معها عند الضرورة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات حول تعرض كويتيين لأية أضرار جراء الحادث.
يذكر أن حادث إطلاق النار وقع بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أمس السبت، أدى إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص
.
وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن المهاجم، الذي تم إلقاء القبض عليه لاحقا
، كان يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية.