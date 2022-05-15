https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-واثق-من-التوافق-مع-تركيا-حول-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1062262140.html
بلينكن: واثق من التوافق مع تركيا حول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"
بلينكن: واثق من التوافق مع تركيا حول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن ثقته في الوصول إلى توافق حينما يتعلق الأمر بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)،... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:11+0000
2022-05-15T14:11+0000
2022-05-15T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في برلين على هامش اجتماعات الناتو، إنه لا يود وصف الحوار الذي جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لكنه أكد "خلاصة القول إن الأمر عندما يتعلق بالعضوية أنا واثق في الوصول لتوافق".وأشار أيضا إلى أنه لن يوصّف حواراته مع تشاووش أوغلو، وأن "ثمة توافق تقريبا على انضمام فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام للناتو".بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحلف كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا، ولا سيما منطقة البلقان، في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا وخاصة في منطقة البلقان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".وأردف ستولتنبرغ: "الناتو يراقب احتمال إقدام روسيا على تنفيذ أعمال تخريبية سيبرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/ستولتنبرغ-الناتو-كثف-تواجده-العسكري-في-شرق-أوروبا-بسبب-الحرب-الروسية-على-أوكرانيا-1062260083.html
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العالم, الناتو
بلينكن: واثق من التوافق مع تركيا حول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن ثقته في الوصول إلى توافق حينما يتعلق الأمر بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في برلين على هامش اجتماعات الناتو، إنه لا يود وصف الحوار الذي جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لكنه أكد "خلاصة القول إن الأمر عندما يتعلق بالعضوية أنا واثق في الوصول لتوافق".
وأشار أيضا إلى أنه لن يوصّف حواراته مع تشاووش أوغلو، وأن "ثمة توافق تقريبا على انضمام فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام للناتو".
بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الحلف كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا، ولا سيما منطقة البلقان، في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك
مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا وخاصة في منطقة البلقان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".
وأضاف "تركيا لا تعتزم تجميد طلبي السويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، ولكن لديها بعض المخاوف".
وأردف ستولتنبرغ: "الناتو يراقب احتمال إقدام روسيا على تنفيذ أعمال تخريبية سيبرانية".