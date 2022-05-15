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https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-وستولتنبرغ-يناقشان-هاتفيا-الاستعدادات-لقمة-الناتو-في-يونيو-1062241556.html
بلينكن وستولتنبرغ يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة الناتو في يونيو
بلينكن وستولتنبرغ يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة الناتو في يونيو
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاستعدادات لقمة حلف " الناتو" المزمع عقدها يومي 28... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T02:15+0000
2022-05-15T02:54+0000
الناتو
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بحسب بيان للخارجية الأمريكية بحث الاتصال أيضا وثيقة "المفهوم الاستراتيجي الجديد" للحلف.وأشار البيان إلى أنهما بحثا كذلك، "التطورات في أوكرانيا، مجددان دعمهما لشعبها وسلامة أراضيها".فضلا عن ذلك ناقشا أهمية الحفاظ على قوة ردع ودفاع الناتو.
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الناتو, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن وستولتنبرغ يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة الناتو في يونيو

02:15 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 02:54 GMT 15.05.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاستعدادات لقمة حلف " الناتو" المزمع عقدها يومي 28 و30 يونيو/حزيران المقبل في مدريد.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بحسب بيان للخارجية الأمريكية بحث الاتصال أيضا وثيقة "المفهوم الاستراتيجي الجديد" للحلف.
وأشار البيان إلى أنهما بحثا كذلك، "التطورات في أوكرانيا، مجددان دعمهما لشعبها وسلامة أراضيها".
فضلا عن ذلك ناقشا أهمية الحفاظ على قوة ردع ودفاع الناتو.
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