https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-وستولتنبرغ-يناقشان-هاتفيا-الاستعدادات-لقمة-الناتو-في-يونيو-1062241556.html
بلينكن وستولتنبرغ يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة الناتو في يونيو
بلينكن وستولتنبرغ يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة الناتو في يونيو
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاستعدادات لقمة حلف " الناتو" المزمع عقدها يومي 28... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T02:15+0000
2022-05-15T02:15+0000
2022-05-15T02:54+0000
الناتو
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بحسب بيان للخارجية الأمريكية بحث الاتصال أيضا وثيقة "المفهوم الاستراتيجي الجديد" للحلف.وأشار البيان إلى أنهما بحثا كذلك، "التطورات في أوكرانيا، مجددان دعمهما لشعبها وسلامة أراضيها".فضلا عن ذلك ناقشا أهمية الحفاظ على قوة ردع ودفاع الناتو.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, وزير الخارجية الأمريكي
بلينكن وستولتنبرغ يناقشان هاتفيا الاستعدادات لقمة الناتو في يونيو
02:15 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 02:54 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الاستعدادات لقمة حلف " الناتو" المزمع عقدها يومي 28 و30 يونيو/حزيران المقبل في مدريد.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب بحسب بيان للخارجية الأمريكية بحث الاتصال أيضا وثيقة "المفهوم الاستراتيجي الجديد
" للحلف.
وأشار البيان إلى أنهما بحثا كذلك، "التطورات في أوكرانيا، مجددان دعمهما لشعبها وسلامة أراضيها".
فضلا عن ذلك ناقشا أهمية الحفاظ على قوة ردع ودفاع الناتو.