https://arabic.sputniknews.com/20220515/بوتين-يؤكد-أن-انضمام-فنلندا-للناتو-سيكون-خطأ-انطلاق-الانتخابات-النيابية-اللبنانية-1062260376.html
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ... انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ... انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية
أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، جرى خلالها تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:38+0000
2022-05-15T13:38+0000
2022-05-15T13:38+0000
راديو
عالم سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062259683_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_37a5bef249817480278319014027ad9a.png
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ.. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ.. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ لأنه لا يوجد تهديدات لأمنهاوأشار الرئيس الروسي "خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الفنلندي، إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".وأوضح أنه "قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين"، بحسب بيان الكرملين.في هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، آصف ملحم، إن الأوروبيين يعيشون حالة من الانفعال التي أدت إلى اتخاذهم قرارات لا تقوم على خلفية عقلانية ومنطقية.وأكد أن "هذه القرارات غير ناجمة عن محاكمة منطقية للموضوع لأن روسيا لم تهدد فنلندا".انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددةانطلقت الانتخابات النيابية اللبنانية، الأحد 15مايو آيار، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.من جهته، دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، "اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا"، معربا عن أمله أن "تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان".وشدد على ضرورة "طرح موضوع قانون الانتخاب من منطلق إصلاحي" أمام المجلس النيابي الجديد، مشيرا إلى أن النموذج المحتذى أو الممكن هو "قانون خارج القيد الطائفي" يعتمد الدائرة الكبرى.السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلةدعت السلطات الفلسطينية الجهات الدولية إلى المشاركة في التحقيق في واقعة مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة خلال عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن: " السلطة ترحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص التي أصدرت يوم أمس تقريرها الأولي".في هذا الصدد، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالإله الأتيرة، إن "اعتراف جندي إسرائيلي اليوم بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد الرواية الفلسطينية بأنها قتلت عمدا في مخيم جنين".ولفت إلى أن "فلسطين ترحب بأي جهة دولية تريد المشاركة في التحقيقات"، وفي نفس الوقت شدد على "رفض المشاركة الإسرائيلية".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062259683_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_81031a40651bba5c9f5928033b66be5b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ... انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية
تابعنا عبر
أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، جرى خلالها تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو".
بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ لأنه لا يوجد تهديدات لأمنها
وأشار الرئيس الروسي "خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الفنلندي، إلى أن التخلي عن
السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".
وأوضح أنه "قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين"، بحسب بيان الكرملين.
من جهته قال الرئيس الفنلندي إنه " من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية، مشيرا إلى رغبة بلاده في حل المشكلات العملية الناشئة فيما يتعلق بالجوار مع روسيا بشكل صحيح ومهني".
في هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، آصف ملحم، إن الأوروبيين يعيشون حالة من الانفعال التي أدت إلى اتخاذهم قرارات لا تقوم على خلفية عقلانية ومنطقية.
ولفت إلى أن "دماغ الناتو وعضلاته هي الولايات المتحدة الأمريكية"، ويبدو أنها لازالت تصر على إمساك أوروبا".
وأكد أن "هذه القرارات غير ناجمة عن محاكمة منطقية للموضوع لأن روسيا لم تهدد فنلندا".
انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة
انطلقت الانتخابات
النيابية اللبنانية، الأحد 15مايو آيار، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقال الرئيس اللبناني، ميشيل عون، عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في بيروت، إن "الاقتراع واجب، ولا يمكن للمواطن أن يكون محايداً في قضية أساسية كالانتخابات، خصوصاً وأنها تتكرر كل 4 سنوات".
من جهته، دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، "اللبنانيين إلى
اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا"، معربا عن أمله أن "تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان".
في هذا الإطار، أكد الكاتب والإعلامي اللبناني، روني ألفا، على ضرورة إجراء تعديل في قانون الانتخابات في لبنان والذي اعتمد النسبية شكلا فقط، واعتمد النظام الأكثري في التنافس داخل اللائحة الواحدة، وبذلك أدخل الأطراف في عملية النحر المتبادل لأعضاء اللائحة الواحدة".
وشدد على ضرورة "طرح موضوع قانون الانتخاب من منطلق إصلاحي" أمام المجلس النيابي الجديد، مشيرا إلى أن النموذج المحتذى أو الممكن هو "قانون خارج القيد الطائفي" يعتمد الدائرة الكبرى.
السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
دعت السلطات الفلسطينية الجهات الدولية إلى المشاركة في التحقيق في واقعة
مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة خلال عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن: " السلطة ترحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص التي أصدرت يوم أمس تقريرها الأولي".
وشدد الشيخ على أن تصرفات القوات الإسرائيلية بحق حشد الفلسطينيين خلال تشييع جثمان أبوعاقلة، تعزز موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشاركة إسرائيل في التحقيق.
في هذا الصدد، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالإله الأتيرة، إن "اعتراف جندي إسرائيلي اليوم بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد الرواية الفلسطينية بأنها قتلت عمدا في مخيم جنين".
وأكد أن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واثقة من معلوماتها من خلال البحث الجنائي والصحي التي أثبتت أن الطلقة التي استهدفت شيرين كانت عن قصد".
ولفت إلى أن "فلسطين ترحب بأي جهة دولية تريد المشاركة في التحقيقات"، وفي نفس الوقت شدد على "رفض المشاركة الإسرائيلية".
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك