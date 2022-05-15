https://arabic.sputniknews.com/20220515/بوتين-يؤكد-أن-انضمام-فنلندا-للناتو-سيكون-خطأ-انطلاق-الانتخابات-النيابية-اللبنانية-1062260376.html

بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ... انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية

بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ... انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، جرى خلالها تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T13:38+0000

2022-05-15T13:38+0000

2022-05-15T13:38+0000

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عالم سبوتنيك

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بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ.. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ.. انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية

بوتين يؤكد أن انضمام فنلندا للناتو سيكون خطأ لأنه لا يوجد تهديدات لأمنهاوأشار الرئيس الروسي "خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الفنلندي، إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".وأوضح أنه "قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين"، بحسب بيان الكرملين.في هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي، آصف ملحم، إن الأوروبيين يعيشون حالة من الانفعال التي أدت إلى اتخاذهم قرارات لا تقوم على خلفية عقلانية ومنطقية.وأكد أن "هذه القرارات غير ناجمة عن محاكمة منطقية للموضوع لأن روسيا لم تهدد فنلندا".انطلاق الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددةانطلقت الانتخابات النيابية اللبنانية، الأحد 15مايو آيار، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.من جهته، دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، "اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا"، معربا عن أمله أن "تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان".وشدد على ضرورة "طرح موضوع قانون الانتخاب من منطلق إصلاحي" أمام المجلس النيابي الجديد، مشيرا إلى أن النموذج المحتذى أو الممكن هو "قانون خارج القيد الطائفي" يعتمد الدائرة الكبرى.السلطة الفلسطينية تدعو الجهات الدولية إلى الانضمام للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلةدعت السلطات الفلسطينية الجهات الدولية إلى المشاركة في التحقيق في واقعة مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة خلال عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن: " السلطة ترحب بمشاركة كل الجهات الدولية في مجريات التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة، وذلك بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص التي أصدرت يوم أمس تقريرها الأولي".في هذا الصدد، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالإله الأتيرة، إن "اعتراف جندي إسرائيلي اليوم بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد الرواية الفلسطينية بأنها قتلت عمدا في مخيم جنين".ولفت إلى أن "فلسطين ترحب بأي جهة دولية تريد المشاركة في التحقيقات"، وفي نفس الوقت شدد على "رفض المشاركة الإسرائيلية".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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