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https://arabic.sputniknews.com/20220515/بيع-هيكل-ديناصور-في-مزاد-بـ12-مليون-دولار-ألهم-صناع-فيلم-جوراسيك-بارك-1062257420.html
بيع هيكل ديناصور في مزاد بـ12 مليون دولار... ألهم صناع فيلم "جوراسيك بارك"
بيع هيكل ديناصور في مزاد بـ12 مليون دولار... ألهم صناع فيلم "جوراسيك بارك"
اشترى أحد الأشخاص في مزاد علني، هيكلا عظميا لديناصور، ظهر في أحد مشاهد فيلم الخيال العلمي ‏الأمريكي الشهير، "جوراسيك بارك"، بمبلغ ضخم بلغ 12.4 مليون دولار.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:57+0000
2022-05-15T12:57+0000
مجتمع
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وينتمي الهيكل إلى الديناصور المفترس "دينونيكوس"، ويبلغ طوله 4 أقدام وارتفاعه 10 أقدام.واستوحى مؤلف فيلم "جوراسيك بارك" (الحديقة الجوراسية)، مايكل كرايتون، الديناصور "دينونيكوس" لتقديم الديناصور المفترس "فيلوسيرابتور"، في أحد مشاهد العمل السينمائي، الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، وعُرض في عام 1993، وحطم إيرادات شباك التذاكر العالمية وقت طرحه.ونال "فيلوسيرابتور" شهرته من مشهد مطاردته للأطفال في مطبخ المتنزه الترفيهي للديناصورات.وأطلق أصحاب دار مزادات "كريستي" اسم "هيكتور" على الهيكل العظمي، والذي يتكون من 126 عظمة متحجرة، وهو أكبر وأكمل عينة من نوعها تم اكتشافها على الإطلاق.وتم بيع الهيكل العظمي بأكثر من ضعف مبلغه المعروض، بعد منافسات بين الشارين، إذ كان بقيمة 6 ملايين دولار.ولم يتم الإفصاح عن هوية المشتري، الذي الهيكل العظمي "هيكتور" من نصيبه في النهاية.وأثار اتجاه مبيعات الهياكل العظمية الباهظة الثمن غضب بعض علماء الأحافير، الذين يخشون أن تضيع العينات إذا تم شراؤها من قبل الأفراد بدلا من المؤسسات العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/مدرسة-ألمانية-تشيع-هيكلا-عظميا-بعد-70-عاما-من-استخدامه-في-التعليم-1062222064.html
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مجتمع, منوعات

بيع هيكل ديناصور في مزاد بـ12 مليون دولار... ألهم صناع فيلم "جوراسيك بارك"

12:57 GMT 15.05.2022
© Fotolia / Chagpgديناصور
ديناصور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
ديناصور
© Fotolia / Chagpg
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اشترى أحد الأشخاص في مزاد علني، هيكلا عظميا لديناصور، ظهر في أحد مشاهد فيلم الخيال العلمي ‏الأمريكي الشهير، "جوراسيك بارك"، بمبلغ ضخم بلغ 12.4 مليون دولار.‏
وينتمي الهيكل إلى الديناصور المفترس "دينونيكوس"، ويبلغ طوله 4 أقدام وارتفاعه 10 أقدام.
واستوحى مؤلف فيلم "جوراسيك بارك" (الحديقة الجوراسية)، مايكل كرايتون، الديناصور "دينونيكوس" لتقديم الديناصور المفترس "فيلوسيرابتور"، في أحد مشاهد العمل السينمائي، الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، وعُرض في عام 1993، وحطم إيرادات شباك التذاكر العالمية وقت طرحه.
ونال "فيلوسيرابتور" شهرته من مشهد مطاردته للأطفال في مطبخ المتنزه الترفيهي للديناصورات.
وأطلق أصحاب دار مزادات "كريستي" اسم "هيكتور" على الهيكل العظمي، والذي يتكون من 126 عظمة متحجرة، وهو أكبر وأكمل عينة من نوعها تم اكتشافها على الإطلاق.
وتم بيع الهيكل العظمي بأكثر من ضعف مبلغه المعروض، بعد منافسات بين الشارين، إذ كان بقيمة 6 ملايين دولار.
جمجمة في الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
مدرسة ألمانية تشيع هيكلا عظميا بعد 70 عاما من استخدامه في التعليم
أمس, 12:19 GMT
ولم يتم الإفصاح عن هوية المشتري، الذي الهيكل العظمي "هيكتور" من نصيبه في النهاية.
وأثار اتجاه مبيعات الهياكل العظمية الباهظة الثمن غضب بعض علماء الأحافير، الذين يخشون أن تضيع العينات إذا تم شراؤها من قبل الأفراد بدلا من المؤسسات العامة.
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