https://arabic.sputniknews.com/20220515/تركيا-تبدأ-إنتاج-دبابة-ألتاي-الخاصة-بها-في-غضون-عامين-1062255339.html
تركيا تبدأ إنتاج دبابة "ألتاي" الخاصة بها في غضون عامين
تركيا تبدأ إنتاج دبابة "ألتاي" الخاصة بها في غضون عامين
أفاد موقع "cnn turk"، اليوم الأحد، أن تركيا ستبدأ الإنتاج الضخم للدبابة القتالية الرئيسية المرتقبة من إنتاجها الخاص "ألتاي" في غضون عامين، ويتم اختبارها حاليا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:14+0000
2022-05-15T12:14+0000
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العالم
أخبار تركيا اليوم
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ووفقا للموقع، فإن الآلية التي يبلغ وزنها 65 طنًا سيتم تزويدها بنظام حماية نشط طورته شركة Aselsan، ما يجعلها مضادة لأحدث أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، مثل Javelin.ووصل إنشاء نظام الدفع، المنتج محليا، إلى المرحلة النهائية، ومن المقرر الانتهاء من العمل في عام 2023، حيث سيتم تجهيز هذا النظام بجيل جديد من الدروع، وسيكون مدى الرماية 8 كيلومترات، كما سيتم تفعيل مكافحة الحرائق باستخدام نظام الكمبيوتر.وتم توقيع عقد إنتاج "ألتاي" في عام 2018 من قبل وزارة الصناعة الدفاعية التركية وBMC والذي يقدر بنحو 500 مليون دولار، وينص على إنتاج 250 دبابة في المرحلة الأولى، حيث تخطط أنقرة لإنتاج 1000 من هذه المركبات القتالية، إضافة إلى إطلاق إصدارات لطائرات دون طيار في المستقبل.ومن المقرر أن تحل المركبة "ألتاي" محل دبابات "ليوبارد" الألمانية ودبابات "إم 60" الأمريكية في الخدمة لدى الجيش التركي.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/بدعوة-من-أردوغان-الرئيس-الجزائري-يبدأ-زيارة-إلى-تركيا--1062237117.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تبدأ إنتاج دبابة "ألتاي" الخاصة بها في غضون عامين
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أفاد موقع "cnn turk"، اليوم الأحد، أن تركيا ستبدأ الإنتاج الضخم للدبابة القتالية الرئيسية المرتقبة من إنتاجها الخاص "ألتاي" في غضون عامين، ويتم اختبارها حاليا.
ووفقا للموقع
، فإن الآلية التي يبلغ وزنها 65 طنًا سيتم تزويدها بنظام حماية نشط طورته شركة Aselsan، ما يجعلها مضادة لأحدث أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، مثل Javelin.
ووصل إنشاء نظام الدفع، المنتج محليا، إلى المرحلة النهائية، ومن المقرر الانتهاء من العمل في عام 2023، حيث سيتم تجهيز هذا النظام بجيل جديد من الدروع، وسيكون مدى الرماية 8 كيلومترات، كما سيتم تفعيل مكافحة الحرائق باستخدام نظام الكمبيوتر.
وتم توقيع عقد إنتاج "ألتاي" في عام 2018 من قبل وزارة الصناعة الدفاعية التركية وBMC والذي يقدر بنحو 500 مليون دولار، وينص على إنتاج 250 دبابة في المرحلة الأولى، حيث تخطط أنقرة لإنتاج 1000 من هذه المركبات القتالية، إضافة إلى إطلاق إصدارات لطائرات دون طيار في المستقبل.
ومن المقرر أن تحل المركبة "ألتاي" محل دبابات "ليوبارد" الألمانية ودبابات "إم 60" الأمريكية في الخدمة لدى الجيش التركي.