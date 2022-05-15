https://arabic.sputniknews.com/20220515/تشاووش-أوغلو-تركيا-لا-تعارض-انضمام-دول-جديدة-إلى-الناتو-ولكنها-لا-تقبل-دعم-الإرهاب-1062262050.html

تشاووش أوغلو: تركيا لا تعارض انضمام دول جديدة إلى الناتو ولكنها لا تقبل دعم الإرهاب

تشاووش أوغلو: تركيا لا تعارض انضمام دول جديدة إلى الناتو ولكنها لا تقبل دعم الإرهاب

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا لا تعارض توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وانضمام دول جديدة إليه، ولكنها تعارض تقديم الدعم للإرهاب، في إشارة... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T14:16+0000

2022-05-15T14:16+0000

2022-05-15T14:16+0000

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048085942_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_41c327c10332671dbcbf4c0eb7e08dbf.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "لا نعارض توسع الناتو ولكن من غير الممكن أن نقبل تقديم الدعم للإرهاب".وأضاف تشاووش أوغلو: "على حلفائنا في الناتو تقديم ضمانات أمنية لنا فيما يتعلق بدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني".وأوضح وزير الخارجية التركي أن "السويد لم تبد موقفًا إيجابيًا بشأن مسألة دعم الإرهاب وتصريحات وزير خارجيتها استفزازية وغير بناءة... بينما كان موقف فنلندا إيجابيًا".وقالت فنلندا، اليوم الأحد، إنها قررت الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة تأتي وسط تحذيرات روسية وغموض في توحد دول الحلف حول قبول ذلك الطلب. وقالت الحكومة في بيان مكتوب إن "فنلندا ستتقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد التشاور مع البرلمان".وفي مؤتمر صحفي مشترك، أشار الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين إلى أن "قوة الديمقراطية قد تجلت في هذه القضية". وقالت رئيسة مجلس الوزراء إن "هذا قرار تاريخي بصفتنا عضوا في حلف شمال الأطلسي، سنكون مسؤولين أيضا عن أمن حلف شمال الأطلسي ككل"، وتابعت: "نأمل أن تسير إجراءات انضمامنا إلى الناتو بسرعة".وسيناقش القرار في البرلمان، يوم الاثنين، ومن المرجح أن يجري التصويت يوم الثلاثاء، وأن يتم تقديم الطلب إلى مقر الناتو في بروكسل يوم الأربعاء.وعن الموقف الروسي، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو: "عضويتنا في الناتو لن تغير حقائق الجغرافيا وجيرتنا لروسيا"، مضيفا: "لا شك لدينا أن روسيا راغبة في مواصلة التعاون معنا لضمان أمن وسهولة الملاحة".وقال نينيستو: "لم نتلق أي تهديدات من روسيا حتى الآن، لكن سمعنا الكثير من التعليقات مؤخرا، حتى من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين نفسه عن رد الفعل الروسي في حالة انضمامنا للناتو". وأكد أن "الانضمام للناتو يعزز أمننا من ناحية التهديد النووي، وسيكون هناك رد إذا أقدمت روسيا على استخدام أسلحتها النووية".وعن الرفض التركي لانضمام فنلندا، قال: "الإشارات القادمة من تركيا بشأن عضويتنا في الناتو متضاربة، وأنا مستعد لمناقشة الرئيس التركي أردوغان في ذلك الصدد".وقبل ساعات، قال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.وتعارض تركيا مقترح انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، متهمة الدولتين بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت فنلندا والسويد عن إمكانية تخليهما عن وضع الحياد، الذي دام لسنوات، والانضمام لحلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون موضع ترحاب، مشيرا إلى أن عملية انضمام هلسنكي وستوكهولم ستكون سلسة وسريعة.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم