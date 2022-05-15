https://arabic.sputniknews.com/20220515/تقرير-رسمي-التضخم-في-إسرائيل-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2011-1062269979.html

تقرير رسمي: التضخم في إسرائيل يصل إلى أعلى مستوى منذ 2011

تقرير رسمي: التضخم في إسرائيل يصل إلى أعلى مستوى منذ 2011

كشف تقرير لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل (رسمية)، اليوم الأحد، أن معدل التضخم واصل الارتفاع وصولا إلى 4%. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T16:37+0000

2022-05-15T16:37+0000

2022-05-15T16:37+0000

اقتصاد

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وبحسب التقرير الذي نشرت معطياته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان الماضي، فيما ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.3% ومنذ أبريل 2021 إلى 4%.ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.وارتفعت أسعار المساكن (الشقق) بنسبة 1.9% خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 2022، بحيث وصلت الزيادة التراكمية خلال 12 شهرا إلى معدل ضخم بلغ 16.3%.ووفق المعطيات، فإن معدل التضخم الذي سجلته إسرائيل، هو الأعلى منذ عام 2011، ومعدل أسعار المساكن هو الأعلى منذ عام 2010.ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.153 شيكل (نحو 1217 دولارا)، وبلغ متوسط السعر في الربع السابق 4.112 (1205 دولار).وارتفعت مواد البناء، التي أثرت بشكل كبير على أسعار المساكن بنسبة 6.8% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك ارتفع حديد البناء بنسبة 4.1% والألمنيوم والبلاستيك 12.3% وموانع التسرب بنسبة 11.1%.وسجلت ارتفاعات كبيرة في أسعار أصناف الخضار الطازجة حيث ارتفعت بنسبة 5.5%، والملابس بنسبة 2.8%، والنقل بنسبة 2.3%، والترفيه بنسبة 1.5%، فيما تم تسجيل انخفاض كبير في الأسعار في بند الاتصالات، حيث انخفضت بنسبة 1.2%.والتضخم في إسرائيل، على الرغم من الانحراف عن الهدف الذي حددته الحكومة لعام 2022 ككل (1% إلى 3%)، لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، حيث وصل التضخم إلى 8.3% في الأشهر الـ 12 الماضية، فيما تجاوزت نسبته في أوروبا 7%.وفي وقت سابق، قال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، إن الحل للحد من التضخم قد يكون في رفع سعر الفائدة الأساسي في إسرائيل بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حتى يصل إلى المعدل المتوقع عند 1.5% في أبريل 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/بنك-إسرائيل-المركزي-يتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-2018-1061087692.html

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