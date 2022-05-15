https://arabic.sputniknews.com/20220515/تمثال-أبو-الهول-يثير-جدلا-بعد-تداول-صور-له-مغمض-العينين-وخبير-أثري-يوضح-1062246588.html

تمثال أبو الهول يثير جدلا بعد تداول صور له "مغمض العينين"... وخبير أثري يوضح

تمثال أبو الهول يثير جدلا بعد تداول صور له "مغمض العينين"... وخبير أثري يوضح

تصدّر اسم التمثال الأثري، أبو الهول، أكثر الموضوعات تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر ‏صور له وهو مغمض العينين.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T08:52+0000

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وأشار العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" إلى أن "أبو الهول أغلق عينيه دون أي تدخّل لعمليات ترميم له"، فيما فسّر البعض الصور بأنها "إشارة لقرب حدوث أمر سيء".ولم تخلو التعليقات من السخرية، إذ نشر بعض المستخدمين صورة مرسومة للتمثال الفرعوني الموجود في منطقة أهرامات الجيزة المصرية، وهو يغفو بعد الساعة الثالثة فجرا كل يوم.وكتب حساب، ساخرًا: "أبو الهول مطبق من 7000 سنة مستكترين عليه ينام يوم".كما نشر أحد المستخدمين صور مفبركة لتمثال "أبو الهول"، بعد تغيير ملامحه بوجه الفنان المصري الكوميدي، محمد سعد، من فيلمه "كتكوت".ولحسم الأمور، أكد الباحث الأثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر، أن "ما تم تداوله بشأن ظهور تمثال "أبو الهول" وهو مغمض العينين عار من الصحة، ومجرد تخاريف وخزعبلات، وهي مجرد شائعات لتشتيت وإلهاء الرأي العام"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وشدد أن "أبو الهول" لم تتغيّر ملامحه منذ آلاف السنين، ولم يتأثر بأي شيء، لافتا إلى أن التمثال ظل منذ القدم مثار للجدل والأقاويل والشائعات.

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