https://arabic.sputniknews.com/20220515/تمهيدا-لزيارة-رئيسي-وفد-تجاري-إيراني-يزور-سلطنة-عمان-1062257107.html
تمهيدا لزيارة رئيسي... وفد تجاري إيراني يزور سلطنة عمان
تمهيدا لزيارة رئيسي... وفد تجاري إيراني يزور سلطنة عمان
أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، اليوم الأحد، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:46+0000
2022-05-15T12:46+0000
2022-05-15T12:46+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن فرزاد أن الوفد الإيراني سيمثل كلا من منظمة التنمية التجارية في بلاده وغرفة التجارة المشتركة بين إيران وعمان، وهي بمثابة تمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى السلطنة.وأوضح المسؤول الإيراني أن وفد بلاده التجاري سيصل يوم غد الاثنين، الموافق السادس عشر من شهر مايو/أيار إلى العاصمة العمانية، مسقط.وأشار بيلتن إلى أن الوفد الإيراني سيقوم في سياق زيارته للسلطنة بإجراء مباحثات مع الجانب العماني تتعلق بتوسيع الصادرات وتحديد العناصر التي تعوق مسار التعاون التجاري بين البلدين، فضلا عن التعرف على أسواق السلطنة.ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التجاري الإيراني في سياق مهامهم، بوزير الصناعة والتجارة وتطوير الاستثمارات العماني، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة في هذا البلد.ويفترض أن يقوم الوفد الإيراني بتفقد الجناح الإيراني في معرض عمان، على أن يجري مباحثات مع مدراء المصارف والشحن والنقل البحري وشركة الضمانات العمانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وكالة-سلطان-عمان-يدعو-الرئيس-الإيراني-لزيارة-مسقط-1061789344.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
تمهيدا لزيارة رئيسي... وفد تجاري إيراني يزور سلطنة عمان
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أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، اليوم الأحد، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان.
ونقلت وكالة إرنا
، مساء اليوم الأحد، عن فرزاد أن الوفد الإيراني سيمثل كلا من منظمة التنمية التجارية في بلاده وغرفة التجارة المشتركة بين إيران وعمان، وهي بمثابة تمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى السلطنة.
وأوضح المسؤول الإيراني أن وفد بلاده التجاري سيصل يوم غد الاثنين، الموافق السادس عشر من شهر مايو/أيار إلى العاصمة العمانية، مسقط.
وأشار بيلتن إلى أن الوفد الإيراني سيقوم في سياق زيارته للسلطنة بإجراء مباحثات مع الجانب العماني تتعلق بتوسيع الصادرات وتحديد العناصر التي تعوق مسار التعاون التجاري
بين البلدين، فضلا عن التعرف على أسواق السلطنة.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التجاري الإيراني
في سياق مهامهم، بوزير الصناعة والتجارة وتطوير الاستثمارات العماني، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة في هذا البلد.
ويفترض أن يقوم الوفد الإيراني بتفقد الجناح الإيراني في معرض عمان، على أن يجري مباحثات مع مدراء المصارف والشحن والنقل البحري وشركة الضمانات العمانيين.