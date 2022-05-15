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تونس...الحرس الوطني يحبط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية
تونس...الحرس الوطني يحبط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية
تمكن مركز الحرس الوطني التونسي في شط مريم التابع لمنطقة سوسة، من إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو شواطئ إيطاليا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:44+0000
2022-05-15T08:44+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر موقع قناة "نسمة" أن عناصر الحرس الوطني تحفظت على 11 شخصا بينهم عسكري، بينما تقرر الإبقاء على طفل قاصر عمره 14 سنة بحالة تقديم.وجرى تحرير محضر قانوني ضد عائلة الطفل بتهمة إهمال شؤون قاصر، بينما تم تحرير 3 محاضر أخرى، الأول بتهمة تكوين وفاق قصد اجتياز للحدود البحرية خسلة، والثاني بتهمة التوسط في تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية والاتجار بالبشر، والثالث بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية.وقامت قوات الحرس الوطني بحجز أموال من العملة الأجنبية والتونسية وشاحنة تابعة لشركة خاصة.منذ بداية العام الجاري، تمكنت وحدات الحرس الوطني في شط مريم من إحباط أكثر من 10 محاولات لاجتياز الحدود البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/المدير-المساعد-لـ-إف-بي-آي-الأمريكي-يشيد-بحرفية-أجهزة-الأمن-التونسي-1062185104.html
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أخبار تونس اليوم

تونس...الحرس الوطني يحبط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية

08:44 GMT 15.05.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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تمكن مركز الحرس الوطني التونسي في شط مريم التابع لمنطقة سوسة، من إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو شواطئ إيطاليا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.
وذكر موقع قناة "نسمة" أن عناصر الحرس الوطني تحفظت على 11 شخصا بينهم عسكري، بينما تقرر الإبقاء على طفل قاصر عمره 14 سنة بحالة تقديم.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
المدير المساعد لـ "إف بي آي" الأمريكي يشيد بحرفية أجهزة الأمن التونسي
13 مايو, 12:27 GMT
وجرى تحرير محضر قانوني ضد عائلة الطفل بتهمة إهمال شؤون قاصر، بينما تم تحرير 3 محاضر أخرى، الأول بتهمة تكوين وفاق قصد اجتياز للحدود البحرية خسلة، والثاني بتهمة التوسط في تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية والاتجار بالبشر، والثالث بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية.
وقامت قوات الحرس الوطني بحجز أموال من العملة الأجنبية والتونسية وشاحنة تابعة لشركة خاصة.
منذ بداية العام الجاري، تمكنت وحدات الحرس الوطني في شط مريم من إحباط أكثر من 10 محاولات لاجتياز الحدود البحرية.
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