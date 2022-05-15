https://arabic.sputniknews.com/20220515/تونسالحرس-الوطني-يحبط-3-محاولات-لاجتياز-الحدود-البحرية-1062246373.html
تونس...الحرس الوطني يحبط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية
تونس...الحرس الوطني يحبط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية
تمكن مركز الحرس الوطني التونسي في شط مريم التابع لمنطقة سوسة، من إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو شواطئ إيطاليا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:44+0000
2022-05-15T08:44+0000
2022-05-15T08:44+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر موقع قناة "نسمة" أن عناصر الحرس الوطني تحفظت على 11 شخصا بينهم عسكري، بينما تقرر الإبقاء على طفل قاصر عمره 14 سنة بحالة تقديم.وجرى تحرير محضر قانوني ضد عائلة الطفل بتهمة إهمال شؤون قاصر، بينما تم تحرير 3 محاضر أخرى، الأول بتهمة تكوين وفاق قصد اجتياز للحدود البحرية خسلة، والثاني بتهمة التوسط في تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية والاتجار بالبشر، والثالث بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية.وقامت قوات الحرس الوطني بحجز أموال من العملة الأجنبية والتونسية وشاحنة تابعة لشركة خاصة.منذ بداية العام الجاري، تمكنت وحدات الحرس الوطني في شط مريم من إحباط أكثر من 10 محاولات لاجتياز الحدود البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/المدير-المساعد-لـ-إف-بي-آي-الأمريكي-يشيد-بحرفية-أجهزة-الأمن-التونسي-1062185104.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس...الحرس الوطني يحبط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية
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تمكن مركز الحرس الوطني التونسي في شط مريم التابع لمنطقة سوسة، من إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو شواطئ إيطاليا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.
وذكر موقع قناة "نسمة"
أن عناصر الحرس الوطني تحفظت على 11 شخصا بينهم عسكري، بينما تقرر الإبقاء على طفل قاصر عمره 14 سنة بحالة تقديم.
وجرى تحرير محضر قانوني ضد عائلة الطفل بتهمة إهمال شؤون قاصر، بينما تم تحرير 3 محاضر أخرى، الأول بتهمة تكوين وفاق قصد اجتياز للحدود البحرية خسلة، والثاني بتهمة التوسط في تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية والاتجار بالبشر، والثالث بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية.
وقامت قوات الحرس الوطني بحجز أموال من العملة الأجنبية والتونسية وشاحنة تابعة لشركة خاصة.
منذ بداية العام الجاري، تمكنت وحدات الحرس الوطني في شط مريم من إحباط أكثر من 10 محاولات لاجتياز الحدود البحرية.