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جعجع: يجب عدم استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني

جعجع: يجب عدم استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني

قال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على ضرورة "عدم استمرار فريق إيران بالسيطرة على البرلمان اللبناني"، على حد قوله. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف جعجع، في حديث مع قناة العربية، إن "الانتخابات اللبنانية سارت جيدا بالرغم من عرقلة بعض القوى لها"، مشيرا أن "المناطق التي يتواجد بها عناصر حزب الله شهدت مواجهات واشتباكات".وأشار رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية إلى "تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات بمناطق حزب الله وحركة أمل"، مشددا على أن "حزب القوات اللبنانية يأتي في صدارة الانتخابات على الصعيد المسيحي".وكشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في وقت سابق، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية وصلت إلى 41%، بعد ساعات من انتهاء عمليات التصويت الساعة السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة قصيرة له عقب انتهاء عملية الاقتراع، أن لبنان خرج "بنصر كبير للدولة وللمواطنين"، وتابع "اليوم مشهودٌ له والدولة تحرّكت بكل عناصرها في هذه العملية الانتخابية وهذا إنجاز نفخر به وهذا هو لبنان الذي نريده".وتتنافس في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".

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