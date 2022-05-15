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حرس الحدود السعودي ينقذ 13 شخصا بعد غرق مركبهم
حرس الحدود السعودي ينقذ 13 شخصا بعد غرق مركبهم
أعلن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية إنقاذ ركاب يخت غرق في البحر الأحمر، ونقل المصابين إلى المستشفى. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:05+0000
2022-05-15T19:05+0000
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نشر الحساب الرسمي لحرس الحدود على "تويتر" مقطعا مصورا لعملية الإنقاذ، واليخت الغارق.وأشار الحساب إلى أن مركز حرس الحدود في أبحر أنقذ 13 شخصا بعد أن تعرض يختهم للغرق، مؤكدا أنه تم إنقاذهم وإجلاؤهم إلى المركز وتقديم المساعدة لهم ونقل 3 مصابين للمستشفى.وفي منطقة جدة عثرت دوريات حرس الحدود على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة عن الوقت المحدد وفقدانهما واسطتهما البحرية، وتم إنقاذهم، بحسب منشور حرس الحدود.وأضاف المنشور بأن حرس الحدود في جازان أنقذ طفلة من الغرق ونقلها للمستشفى، وكذلك أنقذ واسطة بحرية وطاقمها بعد تعطلها في عرض البحر وقدم المساعدة لها.
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أخبار السعودية اليوم, العربي, العالم العربي

حرس الحدود السعودي ينقذ 13 شخصا بعد غرق مركبهم

19:05 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilسعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية إنقاذ ركاب يخت غرق في البحر الأحمر، ونقل المصابين إلى المستشفى.
نشر الحساب الرسمي لحرس الحدود على "تويتر" مقطعا مصورا لعملية الإنقاذ، واليخت الغارق.
وأشار الحساب إلى أن مركز حرس الحدود في أبحر أنقذ 13 شخصا بعد أن تعرض يختهم للغرق، مؤكدا أنه تم إنقاذهم وإجلاؤهم إلى المركز وتقديم المساعدة لهم ونقل 3 مصابين للمستشفى.
وفي منطقة جدة عثرت دوريات حرس الحدود على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة عن الوقت المحدد وفقدانهما واسطتهما البحرية، وتم إنقاذهم، بحسب منشور حرس الحدود.
وأضاف المنشور بأن حرس الحدود في جازان أنقذ طفلة من الغرق ونقلها للمستشفى، وكذلك أنقذ واسطة بحرية وطاقمها بعد تعطلها في عرض البحر وقدم المساعدة لها.
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