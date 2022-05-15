https://arabic.sputniknews.com/20220515/حقيقة-اعتزال-عادل-إمام-الفن-نهائيا-قبل-يومين-من-عيد-ميلاده-الـ82-1062275410.html

حقيقة اعتزال عادل إمام الفن نهائيا قبل يومين من عيد ميلاده الـ82

حقيقة اعتزال عادل إمام الفن نهائيا قبل يومين من عيد ميلاده الـ82

كشف الفنان المصري خالد سرحان، حقيقة ما تردد عن اعتزال الفنان الكبير عادل إمام مجال الفن. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T18:40+0000

2022-05-15T18:40+0000

2022-05-15T18:43+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقال خالد سرحان، في تصريح خاص مع موقع الطريق، إن "خبر اعتزال الزعيم عادل إمام، غير صحيح"، مؤكدا أن "الزعيم لن يعتزل الفن نهائيا".وأضاف أن "عادل إمام يتمتع بحالة صحية جيدة، موجها له رسالة تهنئة بمناسبة اقتراب عيد ميلاده، قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم القلوب".وكان الفنان عادل إمام، فاجأ ابنة فنان شهير، بإجراء مكالمة هاتفية معها، وذلك بعد تداول أنباء عن ‏تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الماضية.‏وقالت هند ابنة الفنان الراحل، سعيد صالح، إنها فوجئت باتصال عادل إمام بها، والذي كان يربطه بوالدها علاقة صداقة وطيدة، وكوّنا واحدا من أنجح "الثنائيات" على شاشة السينما وعلى خشبة المسرح.وعن تفاصيل اتصال عادل إمام بها، قالت هند سعيد صالح، أمس السبت، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إنها تلقت اتصالا من زوجة المخرج رامي إمام، نجل عادل إمام، لترد عليها بحكم صداقتهما منذ الدراسة.وأضافت ابنة سعيد صالح أن عادل إمام اطمأن عليها، وطلب منها أن تزوره بعد أن ينتهي أبناؤها من أداء الامتحانات الدراسية. وأكدت أنه أثناء محادثة عادل إمام معها شعرت بصوت والدها الراحل يتردد في أذنها.ويأتي اتصال عادل إمام بابنة سعيد صالح مع احتفال "الزعيم" بعيد ميلاده الـ82 في 17 مايو/ أيار الجاري.وشارك عادل إمام وسعيد صالح في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي شهدت انطلاق نجوميتهما، وأفلام "سلام يا صاحبي"، و"رجب فوق صفيح ساخن"، و"الهلفوت"، و"أنا اللي قتلت الحنش"، و"المشبوه"، و"بخيت وعديلة 2".وكان المنتج، عصام إمام، أعلن في الأشهر الماضية أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك في بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".

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أخبار الفنانين في مصر