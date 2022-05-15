https://arabic.sputniknews.com/20220515/خبير-انضمام-فنلندا-للناتو-سيجرها-لمواجهة-مع-روسيا-1062258776.html

خبير: انضمام فنلندا للناتو سيجرها لمواجهة مع روسيا

خبير: انضمام فنلندا للناتو سيجرها لمواجهة مع روسيا

قال الباحث السياسي والاستراتيجي، آصف ملحم، إن الأوروبيين يعيشون حالة من الانفعال أدت إلى اتخاذهم قرارات لا تقوم على خلفية عقلانية ومنطقية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T13:10+0000

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ولفت ملحم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "دماغ الناتو وعضلاته هي الولايات المتحدة الأمريكية"، ويبدو أنها لازالت تصر على إمساك أوروبا".وأكد أن "هذه القرارات غير ناجمة عن محاكمة منطقية للموضوع لأن روسيا لم تهدد فنلندا".وأضاف أن "كل حدود فنلندا الطويلة مع روسيا محمية من قبل الروس وبالتالي انضمامها إلى الناتو لا معنى له سوى نوع من الارتداد الذي ستدركه في يوم ما، ولكن ستكون آثاره ضارة عليها لأنه سيجرها إلى مواجهة مع روسيا".وكان الكرملين أكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، جرى خلالها تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو.و أشار الرئيس الروسي "خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الفنلندي، إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".وأوضح أنه "قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين"، بحسب بيان الكرملين.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/حكومة-فنلندا-تقرر-رسميا-تقديم-الطلب-للحصول-على-عضوية-حلف-الناتو-1062249642.html

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