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https://arabic.sputniknews.com/20220515/دار-الإفتاء-المصرية-تعلق-على-احتفال-صلاح-ومؤمن-زكريا-داخل-غرف-ملابس-ليفربول-1062262600.html
دار الإفتاء المصرية تعلق على احتفال صلاح ومؤمن زكريا داخل غرف ملابس ليفربول
دار الإفتاء المصرية تعلق على احتفال صلاح ومؤمن زكريا داخل غرف ملابس ليفربول
علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، على احتفال لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح مع زميله السابق في منتخب "الفراعنة"، مؤمن زكريا، بتتويج "الريدز" بلقب كأس... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:24+0000
2022-05-15T14:24+0000
ليفربول
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ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعه على "تويتر"، صورة احتفال صلاح مع زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، قائلا: وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.وعقب المباراة، ظهر صلاح برفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.
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ليفربول, نادي الأهلي

دار الإفتاء المصرية تعلق على احتفال صلاح ومؤمن زكريا داخل غرف ملابس ليفربول

14:24 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، على احتفال لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح مع زميله السابق في منتخب "الفراعنة"، مؤمن زكريا، بتتويج "الريدز" بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعه على "تويتر"، صورة احتفال صلاح مع زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، قائلا:
"الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر. الأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة".
وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.
وعقب المباراة، ظهر صلاح برفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.
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