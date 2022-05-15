دار الإفتاء المصرية تعلق على احتفال صلاح ومؤمن زكريا داخل غرف ملابس ليفربول
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
© AFP 2022 / BEN STANSALL
علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، على احتفال لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح مع زميله السابق في منتخب "الفراعنة"، مؤمن زكريا، بتتويج "الريدز" بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
ونشر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر موقعه على "تويتر"، صورة احتفال صلاح مع زكريا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة خلع ملابس ليفربول، قائلا:
"الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر. الأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة".
الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة .. بل هي منهج حياة pic.twitter.com/BCG23faww2— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) May 14, 2022
وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت بركلات الترجيح 6-5 على تشيلسي بملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.
🏆🤩 صلاح يتقاسم فرحته مع مؤمن زكريا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 15, 2022
ما رأيك بهذه اللفته من محمد صلاح وزملائه؟ ✍🏼💬
🎥: @MoSalah #beINTERACT pic.twitter.com/FsEvpXT1FA
وعقب المباراة، ظهر صلاح برفقة زكريا داخل غرف الملابس، وحرص على أن يشارك لاعب الأهلي المصري السابق، نجوم ليفربول فرحتهم بلقب أقدم مسابقة في تاريخ كرة القدم.