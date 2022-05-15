https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-الحكومة-المصرية-سعر-طن-السماد-عالميا-وصل-إلى-14-ألف-جنيه-ونحن-نقدمه-بـ-4-آلاف-فقط-1062258980.html
رئيس الحكومة المصرية: سعر طن السماد عالميا وصل إلى 14 ألف جنيه ونحن نقدمه بـ 4 آلاف فقط
رئيس الحكومة المصرية: سعر طن السماد عالميا وصل إلى 14 ألف جنيه ونحن نقدمه بـ 4 آلاف فقط
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تدعم طن السماد بما يقارب 10 آلاف جنيه. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:13+0000
2022-05-15T13:13+0000
2022-05-15T13:13+0000
أخبار مصر الآن
مصطفى مدبولي
القمح
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ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي قال مدبولي: "الأسمدة وصلت إلى 14 ألف جنيه للطن، والدولة توفره بـ4 آلاف جنيه"، مؤكدا: "هذا يعني أننا ندعم الطن الواحد بـ10 آلاف جنيه".تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي استهدف رئيس الحكومة المصرية منه شرح أبعاد الأزمة الاقتصادية.وعن القمح وأزمته خاصة بعد قرار الهند وقف التصدير أكد مدبولي أن "المساحة المزروعة من خلال مشروع استصلاح توشكى وغرب المنيا وغيرهما، جعلتنا نزيد المساحة، ومتوقع أن نصل إلى 10 ملايين طن قمح إنتاج، وزيادة مليون طن عن السنة الماضية".وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن أحد أهم مشروعات الدولة هو تطوير الصوامع والشون، والتي جعلتنا نخزن 505 ملايين طن، وكان التخزين عام 2014، 1.4 مليون طن فقط.وعن احتياطيات السلع قال: "لدينا احتياطيات الآن من القمح لـ4 أشهر، ومن الأرز ما يكفي لـ أشهر، ونفس الأمر للزيوت".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تجري-محادثات-مع-الهند-لاستثنائها-من-قرار-حظر-تصدير-القمح-1062248961.html
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أخبار مصر الآن, مصطفى مدبولي, القمح
رئيس الحكومة المصرية: سعر طن السماد عالميا وصل إلى 14 ألف جنيه ونحن نقدمه بـ 4 آلاف فقط
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تدعم طن السماد بما يقارب 10 آلاف جنيه.
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي
قال مدبولي: "الأسمدة وصلت إلى 14 ألف جنيه للطن، والدولة توفره بـ4 آلاف جنيه"، مؤكدا: "هذا يعني أننا ندعم الطن الواحد بـ10 آلاف جنيه".
تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي استهدف رئيس
الحكومة المصرية منه شرح أبعاد الأزمة الاقتصادية.
وعن القمح وأزمته خاصة بعد قرار الهند وقف التصدير أكد مدبولي أن "المساحة المزروعة من خلال مشروع استصلاح توشكى وغرب المنيا وغيرهما، جعلتنا نزيد المساحة، ومتوقع أن نصل إلى 10 ملايين طن قمح إنتاج، وزيادة مليون طن عن السنة الماضية".
وقال: "زدنا ثمن توريد طن القمح المحلي، وأخذنا إجراءات بزيادة الحافز، والزيادة التي حدثت في سعر المستورد، وهذا كلفنا 36 مليار جنيه".
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن أحد أهم مشروعات الدولة هو تطوير الصوامع والشون، والتي جعلتنا نخزن 505 ملايين طن، وكان التخزين عام 2014، 1.4 مليون طن فقط.
وكشف مدبولي أن الدولة تستهدف 5.5 مليون طن قمح من الفلاحين، لافتا إلى أن الهدف هو وجود احتياطي استراتيجي للقمح.
وعن احتياطيات السلع قال: "لدينا احتياطيات الآن من القمح لـ4 أشهر، ومن الأرز ما يكفي لـ أشهر، ونفس الأمر للزيوت".