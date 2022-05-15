عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-الحكومة-المصرية-سعر-طن-السماد-عالميا-وصل-إلى-14-ألف-جنيه-ونحن-نقدمه-بـ-4-آلاف-فقط-1062258980.html
رئيس الحكومة المصرية: سعر طن السماد عالميا وصل إلى 14 ألف جنيه ونحن نقدمه بـ 4 آلاف فقط
رئيس الحكومة المصرية: سعر طن السماد عالميا وصل إلى 14 ألف جنيه ونحن نقدمه بـ 4 آلاف فقط
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تدعم طن السماد بما يقارب 10 آلاف جنيه. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:13+0000
2022-05-15T13:13+0000
أخبار مصر الآن
مصطفى مدبولي
القمح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي قال مدبولي: "الأسمدة وصلت إلى 14 ألف جنيه للطن، والدولة توفره بـ4 آلاف جنيه"، مؤكدا: "هذا يعني أننا ندعم الطن الواحد بـ10 آلاف جنيه".تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي استهدف رئيس الحكومة المصرية منه شرح أبعاد الأزمة الاقتصادية.وعن القمح وأزمته خاصة بعد قرار الهند وقف التصدير أكد مدبولي أن "المساحة المزروعة من خلال مشروع استصلاح توشكى وغرب المنيا وغيرهما، جعلتنا نزيد المساحة، ومتوقع أن نصل إلى 10 ملايين طن قمح إنتاج، وزيادة مليون طن عن السنة الماضية".وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن أحد أهم مشروعات الدولة هو تطوير الصوامع والشون، والتي جعلتنا نخزن 505 ملايين طن، وكان التخزين عام 2014، 1.4 مليون طن فقط.وعن احتياطيات السلع قال: "لدينا احتياطيات الآن من القمح لـ4 أشهر، ومن الأرز ما يكفي لـ أشهر، ونفس الأمر للزيوت".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تجري-محادثات-مع-الهند-لاستثنائها-من-قرار-حظر-تصدير-القمح-1062248961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصطفى مدبولي, القمح

رئيس الحكومة المصرية: سعر طن السماد عالميا وصل إلى 14 ألف جنيه ونحن نقدمه بـ 4 آلاف فقط

13:13 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تدعم طن السماد بما يقارب 10 آلاف جنيه.
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي قال مدبولي: "الأسمدة وصلت إلى 14 ألف جنيه للطن، والدولة توفره بـ4 آلاف جنيه"، مؤكدا: "هذا يعني أننا ندعم الطن الواحد بـ10 آلاف جنيه".
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
مصر تجري محادثات مع الهند لاستثنائها من قرار حظر تصدير القمح
09:59 GMT
تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي استهدف رئيس الحكومة المصرية منه شرح أبعاد الأزمة الاقتصادية.
وعن القمح وأزمته خاصة بعد قرار الهند وقف التصدير أكد مدبولي أن "المساحة المزروعة من خلال مشروع استصلاح توشكى وغرب المنيا وغيرهما، جعلتنا نزيد المساحة، ومتوقع أن نصل إلى 10 ملايين طن قمح إنتاج، وزيادة مليون طن عن السنة الماضية".

وقال: "زدنا ثمن توريد طن القمح المحلي، وأخذنا إجراءات بزيادة الحافز، والزيادة التي حدثت في سعر المستورد، وهذا كلفنا 36 مليار جنيه".

وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن أحد أهم مشروعات الدولة هو تطوير الصوامع والشون، والتي جعلتنا نخزن 505 ملايين طن، وكان التخزين عام 2014، 1.4 مليون طن فقط.

وكشف مدبولي أن الدولة تستهدف 5.5 مليون طن قمح من الفلاحين، لافتا إلى أن الهدف هو وجود احتياطي استراتيجي للقمح.

وعن احتياطيات السلع قال: "لدينا احتياطيات الآن من القمح لـ4 أشهر، ومن الأرز ما يكفي لـ أشهر، ونفس الأمر للزيوت".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала