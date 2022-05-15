https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-تويتر-بعد-تعليق-إيلون-ماسك-صفقة-شرائه-لموقع-التغريدات-يجب-الاستعداد-لكل-السيناريوهات-1062244052.html

رئيس "تويتر" بعد تعليق إيلون ماسك صفقة شرائه لموقع التغريدات: يجب الاستعداد لكل السيناريوهات

رئيس "تويتر" بعد تعليق إيلون ماسك صفقة شرائه لموقع التغريدات: يجب الاستعداد لكل السيناريوهات

أقر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، باراغ أغروال، باحتمال فشل صفقة الملياريدر، إيلون ماسك، لشراء ‏موقع التغريدات.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T07:22+0000

2022-05-15T07:22+0000

2022-05-15T07:22+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062244027_0:256:3163:2035_1920x0_80_0_0_f012939f2a99d74e4245547a3d88513f.jpg

وجاء إقرار أغروال في سلسلة من التغريدات له نشرها، يوم الخميس الماضي، والتي سعى من خلالها إلى شرح سبب تغييره لقيادة "تويتر".وقال أغروال إنه لا يزال "مسؤولا عن قيادة وتشغيل "تويتر" في الوقت الحالي، وأن التغييرات الأخيرة التي أجراها تهدف إلى "بناء تويتر أكثر قوة"، والمساعدة في إدارة التكاليف.وأضاف: "بينما أتوقع أن تنتهي الصفقة، نحتاج إلى أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، وأن نفعل دائما ما هو مناسب لتويتر".وتأتي تصريحات رئيس "تويتر" بعد أن غرد إيلون ماسك أن شرائه لـ"تويتر" بقيمة 44 مليار دولار "معلق مؤقتا"، بسبب مخاوف بشأن البريد العشوائي والحسابات الوهمية، وهي التغريدة التي تسببت في هبوط سهم "تويترط بنسبة 10 في المئة، نظرا لقلق المستثمرين من أن الاتفاقية قد تفشل.ويواجه رئيس "تويتر"، باراغ أغروال، حاليا مشكلتين كبيرتين، هي إيلون ماسك الذي يهدد بالانسحاب من الصفقة، والثاني هي شركته الخاصة التي اهتزت الآن بسبب صفقة الاستحواذ الفوضوية، وتجميد التوظيف الذي أعلن أغروال عنه حديثا، وفصل اثنين من كبار قادة المنتجات.وفي يوم الخميس الماضي، أعلن أغراوال مغادرة كايفون بيكبور وبروس فالك، اللذين قادا منتجات المستهلك والعائدات على "تويتر"، كما أعلن أن الشركة "أوقفت معظم عمليات التوظيف وإعادة التعبئة مؤقتا"، وتحاول خفض التكاليف في أماكن أخرى.وكتب أغراوال في سلسلة تغريداته أنه "لن يستخدم صفقة بيع إيلون ماسك كذريعة لتجنب اتخاذ قرارات مهمة بشأن مصلحة الشركة، ولن يستخدمها لأي قائد في "تويتر"، مضيفا أنه "يتوقع المزيد من التغيير للأفضل" بينما لا يزال في منصب الرئيس التنفيذي.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/ترامب-يستبعد-إتمام-إيلون-ماسك-صفقة-شراء-تويتر-1062228942.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيلون ماسك, تويتر, مجتمع