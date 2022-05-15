https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-فنلندا-يشعر-بـالحيرة-بسبب-موقف-تركيا-من-انضمام-بلاده-للناتو-1062264334.html

رئيس فنلندا يشعر بـ"الحيرة" بسبب موقف تركيا من انضمام بلاده للناتو

رئيس فنلندا يشعر بـ"الحيرة" بسبب موقف تركيا من انضمام بلاده للناتو

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الأحد، إنه "حائر" بسبب رد فعل أنقرة بشأن نية هلسنكي التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T15:02+0000

2022-05-15T15:02+0000

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موسكو- سبوتنيك. وذكر نينيستو في مؤتمر صحفي أعلن فيه القرار الرسمي للبلاد التقدم لعضوية الناتو: "لأكون صريحا، أنا حائر بعض الشيء لأنني أجريت محادثة هاتفية مع الرئيس أردوغان منذ حوالي شهر، حيث رد بأن بلاده ستعتبرها خطوة إيجابية، وشكرته وكان سعيدا بشكري له".قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، إن غالبية الأتراك يعارضون انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو بسبب دعمهما العلني لحزب العمال الكردستاني وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.وعلق تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، بأنه عقد اجتماعا مع نظيريه من فنلندا والسويد، مضيفا أن أنقرة قدمت كل الحقائق "التي تثبت تعاونهما مع حزب العمال الكردستاني". وأشار جاويش أوغلو إلى أن هلسنكي وستوكهولم أعربتا عن استعدادهما لمناقشة القضية مع أنقرة.قالت الحكومة الفنلندية في وقت سابق اليوم إن هلسنكي اتخذت قرارا رسميا بالانضمام إلى الناتو. وسيناقش القرار في البرلمان يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يجرى التصويت يوم الثلاثاء.بالأمس، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنلندي سولي نينيستو وجهات النظر فيما يتعلق باعتزام فنلندا المعلن التقدم للحصول على عضوية الناتو.وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "بمبادرة من الجانب الفنلندي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية فنلندا سولي نينيستو، وجرى تبادل صريح للآراء فيما يتعلق باعتزام القيادة الفنلندية التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو".وتابع البيان: "أشار بوتين إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خطأ، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا".ووفقا للبيان، فإنه برأي بوتين، "قد يكون لمثل هذا التغيير في السياسة الخارجية للبلاد تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بُنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين".

https://arabic.sputniknews.com/20220515/الناتو-نحاول-حل-المخاوف-التركية-بشأن-انضمام-فنلندا-والسويد-للحلف-1062254158.html

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