https://arabic.sputniknews.com/20220515/ريال-مدريد-وقادش-يتعادلان-بهدف-لكل-فريق-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1062281348.html
ريال مدريد وقادش يتعادلان بهدف لكل فريق في الدوري الإسباني... فيديو
ريال مدريد وقادش يتعادلان بهدف لكل فريق في الدوري الإسباني... فيديو
سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مجريات لقاء ريال مدريد وقادش، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:00+0000
2022-05-15T21:00+0000
2022-05-15T21:00+0000
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
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افتتح ماريانو دياز التهديف لصالح ريال مدريد في الدقيقة 5، ثم تعادل روبين سوبرينو في الدقيقة 37 لصالح فريق قادش، كما تصدى حارس ريال مدريد لونين ضربة جزاء من قادش في الدقيقة 60.وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 85 نقطة في المركز الأول (بطلا للدوري الإسباني)، فيما أصبح فريق قادش لديه 36 نقطة في المركز الـ17.ويتبقى لريال مدريد مباراة واحدة في الليجا أمام ريال بيتيس سيخوضها يوم الأحد المقبل، ومن ثم يلاقي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني
ريال مدريد وقادش يتعادلان بهدف لكل فريق في الدوري الإسباني... فيديو
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سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مجريات لقاء ريال مدريد وقادش، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.
افتتح ماريانو دياز التهديف لصالح ريال مدريد في الدقيقة 5، ثم تعادل روبين سوبرينو في الدقيقة 37 لصالح فريق قادش، كما تصدى حارس ريال مدريد لونين ضربة جزاء من قادش في الدقيقة 60.
وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 85 نقطة في المركز الأول (بطلا للدوري الإسباني)، فيما أصبح فريق قادش لديه 36 نقطة في المركز الـ17.
ويتبقى لريال مدريد مباراة واحدة في الليجا أمام ريال بيتيس سيخوضها يوم الأحد المقبل، ومن ثم يلاقي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
يوم 28 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.