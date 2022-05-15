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زلزال جديد يضرب إيران
زلزال جديد يضرب إيران
ضرب زلزال جديد، مساء اليوم الأحد، مدينة راور في محافظة كرمان وسط إيران، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:48+0000
2022-05-15T15:48+0000
أخبار إيران
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وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "الهزة كانت بقوة 4.1 وضربت ضواحي مدينة راور في محافظة كرمان عند الساعة الـ 17 و 14 دقیقه على خط الطول الجغرافی 56.78 و العرض الجغرافی 31.48 وفي عمق 9 کیلومترات داخل الأرض وعلى بعد 24 کیلومترا من مدينة راور و135 کیلومترا من مدينة کرمان كبرى مدن المحافظة".ونقلت الوكالة عن قائممقام مدينة راور مالك اجدري قوله، إن "الزلزال الذي ضرب راور لم يخلف أية خسائر"، مضيفا أن "الدراسات التي جرت تفيد بأن الزلزال الذي ضرب منطقة اسماعيل اباد التابعة لمدينة راور عند الساعة 17:12 وكانت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر لم يترك أية خسائر حسب آخر الأنباء.وفي العشرين من مارس/ آذار الماضي، أعلن مسؤول إيراني أن زلزالا بلغت قوته 4,8 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب في محافظة فارس جنوبي إيران، وأسفر عن إصابة شخصين.يذكر أن إيران تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/زلزال-يضرب-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1061527974.html
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أخبار إيران

زلزال جديد يضرب إيران

15:48 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Pouria Pakizehزلزال إيران
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Pouria Pakizeh
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ضرب زلزال جديد، مساء اليوم الأحد، مدينة راور في محافظة كرمان وسط إيران، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "الهزة كانت بقوة 4.1 وضربت ضواحي مدينة راور في محافظة كرمان عند الساعة الـ 17 و 14 دقیقه على خط الطول الجغرافی 56.78 و العرض الجغرافی 31.48 وفي عمق 9 کیلومترات داخل الأرض وعلى بعد 24 کیلومترا من مدينة راور و135 کیلومترا من مدينة کرمان كبرى مدن المحافظة".
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ونقلت الوكالة عن قائممقام مدينة راور مالك اجدري قوله، إن "الزلزال الذي ضرب راور لم يخلف أية خسائر"، مضيفا أن "الدراسات التي جرت تفيد بأن الزلزال الذي ضرب منطقة اسماعيل اباد التابعة لمدينة راور عند الساعة 17:12 وكانت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر لم يترك أية خسائر حسب آخر الأنباء.
وفي العشرين من مارس/ آذار الماضي، أعلن مسؤول إيراني أن زلزالا بلغت قوته 4,8 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب في محافظة فارس جنوبي إيران، وأسفر عن إصابة شخصين.
يذكر أن إيران تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
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