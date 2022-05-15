عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/زيلينسكي-يعين-قائدا-جديدا-لقوات-الدفاع-الإقليمية-الأوكرانية-1062283663.html
زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية
زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية
عين فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T23:50+0000
2022-05-15T23:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
وجاء ذلك بناء على مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه، والذي ينص على "تعيين اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي يوري غالوشكين الذي كان يشغل هذا المنصب.يذكر أن اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيو شغل منصب رئيس أركان القوات البرية لأوكرانيا قبل تعيينه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيسكوف-روسيا-لا-تمانع-من-حيث-المبدأ-عقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1062177195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية

23:50 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبرTelegram
عين فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء ذلك بناء على مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه، والذي ينص على "تعيين اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي يوري غالوشكين الذي كان يشغل هذا المنصب.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
بيسكوف: روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
13 مايو, 09:33 GMT
يذكر أن اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيو شغل منصب رئيس أركان القوات البرية لأوكرانيا قبل تعيينه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.
وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала