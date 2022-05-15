https://arabic.sputniknews.com/20220515/زيلينسكي-يعين-قائدا-جديدا-لقوات-الدفاع-الإقليمية-الأوكرانية-1062283663.html
زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية
زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية
عين فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T23:50+0000
2022-05-15T23:50+0000
2022-05-15T23:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء ذلك بناء على مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه، والذي ينص على "تعيين اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي يوري غالوشكين الذي كان يشغل هذا المنصب.يذكر أن اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيو شغل منصب رئيس أركان القوات البرية لأوكرانيا قبل تعيينه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية
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عين فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء ذلك بناء على مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه، والذي ينص على "تعيين اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيورا
قائدا لقوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وبموجب مرسوم آخر، أقال زيلينسكي يوري غالوشكين الذي كان يشغل هذا المنصب.
يذكر أن اللواء إيغور إيفانوفيتش تانتسيو شغل منصب رئيس أركان القوات البرية لأوكرانيا قبل تعيينه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.
وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.