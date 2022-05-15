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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/ستولتنبرغ-يتوجب-على-الناتو-الاستمرار-في-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1062260595.html
ستولتنبرغ: يتوجب على الناتو الاستمرار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ستولتنبرغ: يتوجب على الناتو الاستمرار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن على الحلف مواصلة وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:43+0000
2022-05-15T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قال خلالها: "يتعين على دول الناتو الاستمرار في زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدة ذلك البلد على تحقيق النصر في ساحة المعركة".وأضاف ستولتنبرغ: "قدمت دول الناتو مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا ودربت عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين ويجب أن نواصل تقديم وزيادة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا، لا سيما من خلال مجموعة دعم أوكرانيا التي تعمل في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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ستولتنبرغ: يتوجب على الناتو الاستمرار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا

13:43 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن على الحلف مواصلة وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قال خلالها: "يتعين على دول الناتو الاستمرار في زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدة ذلك البلد على تحقيق النصر في ساحة المعركة".
وأضاف ستولتنبرغ: "قدمت دول الناتو مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا ودربت عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين ويجب أن نواصل تقديم وزيادة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا، لا سيما من خلال مجموعة دعم أوكرانيا التي تعمل في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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