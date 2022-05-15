https://arabic.sputniknews.com/20220515/ستولتنبرغ-يتوجب-على-الناتو-الاستمرار-في-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1062260595.html
ستولتنبرغ: يتوجب على الناتو الاستمرار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ستولتنبرغ: يتوجب على الناتو الاستمرار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن على الحلف مواصلة وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:43+0000
2022-05-15T13:43+0000
2022-05-15T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قال خلالها: "يتعين على دول الناتو الاستمرار في زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدة ذلك البلد على تحقيق النصر في ساحة المعركة".وأضاف ستولتنبرغ: "قدمت دول الناتو مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا ودربت عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين ويجب أن نواصل تقديم وزيادة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا، لا سيما من خلال مجموعة دعم أوكرانيا التي تعمل في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ستولتنبرغ: يتوجب على الناتو الاستمرار في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن على الحلف مواصلة وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قال خلالها: "يتعين على دول الناتو الاستمرار في زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدة ذلك البلد على تحقيق النصر في ساحة المعركة".
وأضاف ستولتنبرغ: "قدمت دول الناتو مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا ودربت عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين ويجب أن نواصل تقديم وزيادة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا، لا سيما من خلال مجموعة دعم أوكرانيا التي تعمل في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.