https://arabic.sputniknews.com/20220515/سيناتور-روسي-لا-ينبغي-على-تركيا-أن-تتدخل-في-إجلاء-المسلحين-من-آزوفستال-1062261909.html

سيناتور روسي: لا ينبغي على تركيا أن تتدخل في إجلاء المسلحين من آزوفستال

سيناتور روسي: لا ينبغي على تركيا أن تتدخل في إجلاء المسلحين من آزوفستال

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، لا ينبغي على تركيا أن تتدخل في إجلاء المسلحين الأوكرانيين من أراضي مصنع... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T14:09+0000

2022-05-15T14:09+0000

2022-05-15T14:09+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وأضاف جباروف: "تركيا لم تشارك في أي عقوبات ضد روسيا، وهي مستعدة لاستقبال المواطنين الروس (السياح) خلال عطلة الصيف. إنها أحد شركائنا الرئيسيين في الشرق الأوسط. أعتقد أن تركيا يجب ألا تتدخل في قضية آزوفستال وتفسد سمعتها".وتابع جباروف: "تركيا لا تتدخل (في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، هي فقط تقدم اقتراحات. هي لا تشارك رسميا في أي مساعدة كبيرة، لقد كانوا يبيعون طائرات دون طيار لأوكرانيا، لقد غضينا النظر عن ذلك، رغم أننا لا نستبعد استمرار تركيا في إمدادهم. لكنني لا أرى أي تدخل هنا حتى الآن"، وفقا لموقع "ura.news".في وقت سابق، قال الممثل الرسمي وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين، إن بلاده مستعدة لإجلاء القوميين الأوكرانيين الجرحى من مصنع آزوفستال في ماريوبول عن طريق البحر.يذكر أن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قال في وقت سابق، إن جميع المدنيين غادروا أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول.في 16 أبريل/نيسان، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من كتيبة "آزوف" المتطرفة. تم حصر بقايا المجموعة الأوكرانية في مصنع"آزوفستال" للمعادن.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-جميع-المدنيين-غادروا-أراضي-مصنع-آزوفستال-1062093989.html

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روسيا, أخبار تركيا اليوم