https://arabic.sputniknews.com/20220515/صحيفة-تطور-جديد-بشأن-مستقبل-ليفاندوفسكي-مع-بايرن-ميونخ-الألماني-1062282545.html
صحيفة: تطور جديد بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني
صحيفة: تطور جديد بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني
كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:31+0000
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رياضة
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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي بايرن ميونخ، الأسبوع المقبل، لحسم موقف موكله.وأشارت الصحيفة، إلى أن "الوضع متوتر بين ليفاندوفسكي ومسؤولي بايرن ميونخ بعد التصريحات الأخيرة، وجميع الأطراف تريد حلًا في أسرع وقت ممكن"، موضحة أن "برشلونة لم يتخذ أي خطوة في المفاوضات مع بايرن بشأن ليفاندوفسكي، وسينتظر معرفة نوايا البافاري بعد الاجتماع".وذكرت أن برشلونة غير متسرع في صفقة المهاجم البولندي صاحب الـ32 عامًا، لكن الأخير يريد حسم مستقبله قبل الذهاب إلى إجازته الصيفية.وأعلن ليفاندوفسكي، أمس السبت، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/بالأرقام-ليفاندوفسكي-يتفوق-على-كريم-بنزيما-في-الموسم-الحالي-1061782416.html
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ليفربول, رياضة
صحيفة: تطور جديد بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني
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كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ الألماني.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي بايرن ميونخ
، الأسبوع المقبل، لحسم موقف موكله.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الوضع متوتر بين ليفاندوفسكي ومسؤولي بايرن ميونخ بعد التصريحات الأخيرة، وجميع الأطراف تريد حلًا في أسرع وقت ممكن"، موضحة أن "برشلونة لم يتخذ أي خطوة في المفاوضات مع بايرن بشأن ليفاندوفسكي، وسينتظر معرفة نوايا البافاري بعد الاجتماع".
وذكرت أن برشلونة غير متسرع في صفقة المهاجم البولندي صاحب الـ32 عامًا، لكن الأخير يريد حسم مستقبله قبل الذهاب إلى إجازته الصيفية.
وأعلن ليفاندوفسكي، أمس السبت، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.