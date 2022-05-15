https://arabic.sputniknews.com/20220515/صلاح-يستمر-في-صدارة-هدافي-الدوري-الإنجليزي-1062282346.html
صلاح يستمر في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
صلاح يستمر في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
استمر النجم المصري محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد مباراة توتنهام أمام فريق بيرنلي، بفوز السبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:28+0000
2022-05-15T21:28+0000
2022-05-15T21:28+0000
مجتمع
رياضة
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جاء استمرار صلاح على رأس هدافي البريميرليغ بعدما فشل منافسه على الصدارة، اللاعب الكوري الجنوبي سون، في أحراز أي أهداف خلال المباراة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".وتمكن فريق توتنهام من الفوز بصعوبة على بيرنلي بنتيجة 1-0، عن طريق هاري كين بضربة جزاء في الشوط الأول، لتظل الفرصة قائمة أمام محمد صلاح للانفراد بصدارة الهدافين.وفي وقت سابق، نجح فريق ليفربول في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، أمس السبت، بعد تفوقه على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح (6-5).توج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على غريمه التقليدي، تشيلسي، بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي.تبادل الفريقان، تشيلسي وليفربول، السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، حيث استهل هذه المجريات محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما ارتقى لعرضية من أرنولد مسددا رأسية علت العارضة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
صلاح يستمر في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
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استمر النجم المصري محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد مباراة توتنهام أمام فريق بيرنلي، بفوز السبيرز، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.
جاء استمرار صلاح على رأس هدافي البريميرليغ بعدما فشل منافسه على الصدارة، اللاعب الكوري الجنوبي سون، في أحراز أي أهداف خلال المباراة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم
".
وتمكن فريق توتنهام من الفوز بصعوبة على بيرنلي بنتيجة 1-0، عن طريق هاري كين بضربة جزاء في الشوط الأول، لتظل الفرصة قائمة أمام محمد صلاح للانفراد بصدارة الهدافين.
وفي وقت سابق، نجح فريق ليفربول في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي
للمرة الثامنة في تاريخه، أمس السبت، بعد تفوقه على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح (6-5).
توج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على غريمه التقليدي، تشيلسي، بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي.
تبادل الفريقان، تشيلسي وليفربول، السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، حيث استهل هذه المجريات محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما ارتقى لعرضية من أرنولد مسددا رأسية علت العارضة.