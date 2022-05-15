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https://arabic.sputniknews.com/20220515/صور-مسربة-تكشف-مصير-كريستيانو-رونالدو-مع-مانشستر-يونايتد-الموسم-المقبل-1062277558.html
"صور مسربة" تكشف مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل
"صور مسربة" تكشف مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل
كشفت صور مسربة، حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:12+0000
2022-05-15T19:12+0000
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، آثارت الصور المسربة لقميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد، تفاؤل محبي الفريق الإنجليزي بشأن بقاء كريستيانو رونالدو في الأولد ترافورد، والتي ظهرت وهو مرتديا القميصين الجديدين للفريق، أحدهما أحمر والآخر أبيض.وعززت الصور احتمالات بقاء الأسطورة البرتغالية في الفريق الذي عاد إليه مع بداية الموسم، بعد تكهنات بإمكانية رحيله الموسم المقبل إلى فريق آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا.وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/رونالدو-يلمح-إلى-بقائه-في-مانشستر-يونايتد-1062205270.html
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي

"صور مسربة" تكشف مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل

19:12 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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كشفت صور مسربة، حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع فريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل.
وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، آثارت الصور المسربة لقميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد، تفاؤل محبي الفريق الإنجليزي بشأن بقاء كريستيانو رونالدو في الأولد ترافورد، والتي ظهرت وهو مرتديا القميصين الجديدين للفريق، أحدهما أحمر والآخر أبيض.
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
رونالدو يلمح إلى بقائه في مانشستر يونايتد
أمس, 02:20 GMT
وعززت الصور احتمالات بقاء الأسطورة البرتغالية في الفريق الذي عاد إليه مع بداية الموسم، بعد تكهنات بإمكانية رحيله الموسم المقبل إلى فريق آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا.
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.
وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".
وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.
واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.
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