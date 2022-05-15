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https://arabic.sputniknews.com/20220515/طائرة-خفيفة-تهبط-على-سيارة-وتشتعل-فيها-النيران-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-فيديو-1062249794.html
طائرة خفيفة تهبط على سيارة وتشتعل فيها النيران في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
طائرة خفيفة تهبط على سيارة وتشتعل فيها النيران في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن حادثة اصطدام حصلت بين طائرة خفيفة وسيارة على أتوستراد سريع في الولايات المتحدة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:12+0000
2022-05-15T10:12+0000
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وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية أن طائرة خفيفة من طراز "سيسنا" اصطدمت بسيارة على الأتوستراد السريع في ولاية فلوريدا الأمريكية في مقاطعة ميامي خلال محاولة هبوط اضطراري.وبعد حادثة الاصطدام اشتعلت النيران بالطائرة الخفيفة التي سقطت على السيارة مباشرة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، حيث نُقل خمسة منهم إلى المشفى.في السياق نفسه، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن ثلاثة أشخاص كانوا على متن طائرة سيسنا وقت الهبوط الاضطراري.
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العالم

طائرة خفيفة تهبط على سيارة وتشتعل فيها النيران في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو

10:12 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Juriy Abramotshkin / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "سيسنا"
طائرة سيسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Juriy Abramotshkin
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن حادثة اصطدام حصلت بين طائرة خفيفة وسيارة على أتوستراد سريع في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية أن طائرة خفيفة من طراز "سيسنا" اصطدمت بسيارة على الأتوستراد السريع في ولاية فلوريدا الأمريكية في مقاطعة ميامي خلال محاولة هبوط اضطراري.
وبعد حادثة الاصطدام اشتعلت النيران بالطائرة الخفيفة التي سقطت على السيارة مباشرة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، حيث نُقل خمسة منهم إلى المشفى.
في السياق نفسه، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن ثلاثة أشخاص كانوا على متن طائرة سيسنا وقت الهبوط الاضطراري.
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