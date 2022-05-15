https://arabic.sputniknews.com/20220515/عادل-إمام-يطلب-من-ابنة-فنان-شهير-زيارته-مع-قرب-بلوغه-82-عاما-فيديو-1062251023.html

عادل إمام يطلب من ابنة فنان شهير زيارته مع قرب بلوغه 82 عاما... فيديو

عادل إمام يطلب من ابنة فنان شهير زيارته مع قرب بلوغه 82 عاما... فيديو

فاجأ الفنان المصري، عادل إمام، ابنة فنان شهير، بإجراء مكالمة هاتفية معها، وذلك بعد تداول أنباء عن ‏تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الماضية.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T10:52+0000

2022-05-15T10:52+0000

2022-05-15T10:52+0000

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وقالت هند ابنة الفنان الراحل، سعيد صالح، إنها فوجئت باتصال عادل إمام بها، والذي كان يربطه بوالدها علاقة صداقة وطيدة، وكوّنا واحدا من أنجح "الثنائيات" على شاشة السينما وعلى خشبة المسرح.وعن تفاصيل اتصال عادل إمام بها، قالت هند سعيد صالح، أمس السبت، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إنها تلقت اتصالا من زوجة المخرج رامي إمام، نجل عادل إمام، لترد عليها بحكم صداقتهما منذ الدراسة.وتابعت: "وجدت زوجة رامي تخبرني أن هناك من يرغب في التحدث معها، لتفاجأ بعادل إمام يرد عليها، فتزداد سعادتها لأن المكالمة جاءت دون مناسبة محددة".وأضافت ابنة سعيد صالح أن عادل إمام اطمأن عليها، وطلب منها أن تزوره بعد أن ينتهي أبناؤها من أداء الامتحانات الدراسية.وأكدت هند سعيد صالح أنه أثناء محادثة عادل إمام معها شعرت بصوت والدها الراحل يتردد في أذنها.وبعد انتهاء المحادثة مع عادل إمام، أخبرت زوجة نجله رامي ابنة سعيد صالح أن الفنان الملقب بـ"الزعيم" شعر بافتقاد صديقه الراحل، سعيد صالح، وطلب منها أن تتصل بها.وكانت هند سعيد صالح كشفت عن مكالمة عادل إمام لها، يوم الجمعة الماضي، عبر حسابها على "فيسبوك"، واصفة الاتصال بأنه "من رائحة الأحباب"، وأكدت أنه "من أحلى المكالمات التي تلقتها في حياتها".ويأتي اتصال عادل إمام بابنة سعيد صالح مع احتفال "الزعيم" بعيد ميلاده الـ82 في 17 مايو/ أيار الجاري.وشارك عادل إمام وسعيد صالح في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي شهدت انطلاق نجوميتهما، وأفلام "سلام يا صاحبي"، و"رجب فوق صفيح ساخن"، و"الهلفوت"، و"أنا اللي قتلت الحنش"، و"المشبوه"، و"بخيت وعديلة 2".وكان المنتج، عصام إمام، أعلن في الأشهر الماضية أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك في بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220226/حقيقة-مرض-عادل-إمام-ونقله-إلى-المستشفى-1059176121.html

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات