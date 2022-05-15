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https://arabic.sputniknews.com/20220515/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-في-ذكرى-النكبة-فيديو-1062243876.html
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ذكرى "النكبة".. فيديو
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ذكرى "النكبة".. فيديو
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:12+0000
2022-05-15T07:12+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
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وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بأداء صلوات تلمودية في داخل باحاته.وأفاد الموقع العبري بأن حركة حماس قد هددت، أمس السبت، بأنه سيكون لها رد فعل قوي تجاه المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، خاصة وأن اليوم الأحد تحل الذكرى الـ 74 لـ"النكبة" الفلسطينية، والتي توافق الخامس عشر من مايو/أيار من كل عام.وأوضحت صحيفة القدس أن عددا كبيرا من المرابطين في باحات الأقصى قد تصدوا للمستوطنين المقتحمين، والذين يحاولون إقامة الصلوات وأداء شعائر تلمودية في باحات المسجد الأقصى.وبحسب الدعوات الاستيطانية، تجرى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى على مرحلتين، الأولى من 7 حتى 11 صباحا، والثانية من 1:30 وحتى 2:30 ظهرا.ويذكر أن حركة حماس قد أكدت في بيان لها، أمس السبت، أن دعوات المستوطنين لدخول باحات المسجد الأقصى دفع إلى "صدام مفتوح" ستتحمل إسرائيل تبعاته كاملة، واصفة إياه بـ"التصعيد الخطير" واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ذكرى "النكبة".. فيديو

07:12 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بأداء صلوات تلمودية في داخل باحاته.
وأفاد الموقع العبري بأن حركة حماس قد هددت، أمس السبت، بأنه سيكون لها رد فعل قوي تجاه المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، خاصة وأن اليوم الأحد تحل الذكرى الـ 74 لـ"النكبة" الفلسطينية، والتي توافق الخامس عشر من مايو/أيار من كل عام.
وأوضحت صحيفة القدس أن عددا كبيرا من المرابطين في باحات الأقصى قد تصدوا للمستوطنين المقتحمين، والذين يحاولون إقامة الصلوات وأداء شعائر تلمودية في باحات المسجد الأقصى.
وبحسب الدعوات الاستيطانية، تجرى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى على مرحلتين، الأولى من 7 حتى 11 صباحا، والثانية من 1:30 وحتى 2:30 ظهرا.
ويذكر أن حركة حماس قد أكدت في بيان لها، أمس السبت، أن دعوات المستوطنين لدخول باحات المسجد الأقصى دفع إلى "صدام مفتوح" ستتحمل إسرائيل تبعاته كاملة، واصفة إياه بـ"التصعيد الخطير" واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني.
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