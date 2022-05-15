عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ذكرى "النكبة".. فيديو
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، صباح اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بأداء صلوات تلمودية في داخل باحاته.
#شاهد| تغطية صحفية: "جانب من اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال". pic.twitter.com/FtJdQM7NZ0— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2022
وأفاد الموقع العبري بأن حركة حماس قد هددت، أمس السبت، بأنه سيكون لها رد فعل قوي تجاه المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، خاصة وأن اليوم الأحد تحل الذكرى الـ 74 لـ"النكبة" الفلسطينية، والتي توافق الخامس عشر من مايو/أيار من كل عام.
יהודים עולים להר הבית, בחמאס ממשיכים לאייםhttps://t.co/P69W457rJU pic.twitter.com/IBEViQ98CD— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) May 15, 2022
وأوضحت صحيفة القدس أن عددا كبيرا من المرابطين في باحات الأقصى قد تصدوا للمستوطنين المقتحمين، والذين يحاولون إقامة الصلوات وأداء شعائر تلمودية في باحات المسجد الأقصى.
وبحسب الدعوات الاستيطانية، تجرى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى على مرحلتين، الأولى من 7 حتى 11 صباحا، والثانية من 1:30 وحتى 2:30 ظهرا.
#شاهد| تغطية صحفية: "عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال". pic.twitter.com/UAvQGgiHYF— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 15, 2022
ويذكر أن حركة حماس قد أكدت في بيان لها، أمس السبت، أن دعوات المستوطنين لدخول باحات المسجد الأقصى دفع إلى "صدام مفتوح" ستتحمل إسرائيل تبعاته كاملة، واصفة إياه بـ"التصعيد الخطير" واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني.