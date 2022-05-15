https://arabic.sputniknews.com/20220515/فوتشيتش-صربيا-تدفع-ثمنا-باهظا-لرفضها-فرض-عقوبات-على-روسيا-1062263524.html

فوتشيتش: صربيا تدفع ثمنا باهظا لرفضها فرض عقوبات على روسيا

فوتشيتش: صربيا تدفع ثمنا باهظا لرفضها فرض عقوبات على روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن صربيا تدفع ثمنا باهظا لعدم دعمها العقوبات الغربية على روسيا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T14:57+0000

2022-05-15T14:57+0000

2022-05-15T14:57+0000

العالم

روسيا

صربيا

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وتحدث الرئيس الصربي على قناة "برفا" عن مشاكل دخول سوق رأس المال والقروض الدولية المتجددة، حيث وتابع "الثمن الذي ندفعه ضخم. ليس لدينا في الأساس إمكانية الوصول إلى سوق رأس المال .. السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بما يجب فعله بالقروض، ما يسمى بالتجديد، في مثل هذه الحالة سيكون لديك عجز قسري بنسبة 3 إلى 4 %، ويجب عليك تغطيته أيضًا ... في النهاية، كل هذا ينعكس في الرواتب والمعاشات"، مضيفا "والآن سيقول الجميع "حسناً، فوسيتش يعلن عن عقوبات".وأكد فوتشيتش "سنقاوم بقدر ما نستطيع من أجل الحفاظ على سياستنا وليس لأن لدينا شيئا (مربحا) من عدم فرض عقوبات، كما يقول بعض "الخبراء" أي - بسبب سعر الغاز".وينتهي العقد الحالي بين شركتي "صربياغاز" و"غازبروم" الروسية لتوريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا من روسيا إلى صربيا بسعر 270 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 31 مايو/ أيار، فيما ذكرت السلطات الصربية أنها تخطط لتوقيع العقد المقبل مع الجانب الروسي لمدة 10 سنوات. وبحسب فوتشيتش، ستخسر بلغراد مليارات اليوروات لو كان سعر الغاز أعلى".وقال الزعيم الصربي "أنا لا أطلب الامتنان من أي شخص، نحن نفعل ذلك احتراما لأنفسنا وبلدنا وللقانون الدولي. نحن نعرف ما هي العقوبات وكيف أنها غير نزيهة وغير ضرورية".وقال إن "وظيفتي هي إخبار الناس بأننا نتحمل الكثير ونخاف بسبب الفشل. ليس لدي أوهام، سنعيش بشكل أفضل إذا فعلنا ذلك"، موضحا "نفعل ذلك لأننا نتصرف كدولة مستقلة"، ومؤكدا في الوقت نفسه، أن تصريحاته ليست إعلانا عن تطبيق إجراءات تقييدية.وكان الرئيس الصربي قد أكد في 5 مايو/ أيار خلال زيارة لألمانيا أن صربيا دولة محايدة عسكريا وستظل كذلك.في 9 أبريل/ نيسان، شكر الرئيس الصربي المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لفهم سبب تصويت صربيا على تعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقيادة الاتحاد الأوروبي لاستبعاد بلغراد من القيود المفروضة على إمدادات النفط.وفي وقت سابق، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الأحداث في أوكرانيا، حيث أيدت صربيا، من بين دول أخرى القرار، حيث يحرم القرار روسيا من حق التصويت والحق في التحدث في المجلس، ورداً على ذلك، أعلنت روسيا في 2 مارس/آذار، أنها بصدد إنهاء سلطاتها في مجلس حقوق الإنسان.قال رئيس صربيا إن السلطات الصربية تؤيد 4 من أصل 13 نقطة من قرار الأمم المتحدة الذي يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تلك التي لا تنطوي على عقوبات أو نقل ملكية للممتلكات من الشركات الروسية في البلاد. ووفقا له، فإن الأزمة في أوكرانيا لها تأثير كبير على صربيا، التي وجدت نفسها تحت ضغط هائل في السياسة الخارجية.

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