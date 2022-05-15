https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوبا-تتوقع-انتعاشا-اقتصاديا-طفيفا-وتقر-إجراءات-جديدة-للحد-من-التضخم-1062241927.html
كوبا تتوقع انتعاشا اقتصاديا طفيفا وتقر إجراءات جديدة للحد من التضخم
كوبا تتوقع انتعاشا اقتصاديا طفيفا وتقر إجراءات جديدة للحد من التضخم
أعلنت الحكومة الكوبية، أمس السبت، أن الاقتصاد الكوبي سيسجل انتعاشا طفيفا بعد سنتين من الانكماش بسبب الأزمة الصحية، وأقرت إجراءات جديدة للحد من التضخم. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T04:27+0000
2022-05-15T04:27+0000
2022-05-15T04:27+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104585/96/1045859683_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_7e2915548433561a2fc1e4ed0cc94f93.jpg
وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المتعثر بدأ في الانتعاش في بعض القطاعات، بعد عامين من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية سيتطلب خطوات "جريئة" للحد من التضخم.وأوضح الوزير، عقب تقديمه تقريرا حول الوضع الاقتصادي بالبرلمان، أن كوبا شهدت زيادة بنسبة 38 في المائة في صادراتها في الربع الأول من العام على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع سعر النيكل، أحد أهم صادراتها.وأضاف المسؤول الحكومي، أن "البلاد تظهر بوادر جيدة للنمو هذا العام، على الرغم من الضغط التصاعدي على أسعار الواردات (..) وقد شهدنا بالفعل انتعاشا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من السنة".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/كوبا-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-فندق-بهافانا-إلى-8-1061935027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104585/96/1045859683_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_1dc604e4fd0fce2e13aad9e05ddbb7ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
كوبا تتوقع انتعاشا اقتصاديا طفيفا وتقر إجراءات جديدة للحد من التضخم
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الكوبية، أمس السبت، أن الاقتصاد الكوبي سيسجل انتعاشا طفيفا بعد سنتين من الانكماش بسبب الأزمة الصحية، وأقرت إجراءات جديدة للحد من التضخم.
وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المتعثر بدأ في الانتعاش
في بعض القطاعات، بعد عامين من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية سيتطلب خطوات "جريئة" للحد من التضخم.
وأوضح الوزير، عقب تقديمه تقريرا حول الوضع الاقتصادي بالبرلمان، أن كوبا شهدت زيادة بنسبة 38 في المائة في صادراتها في الربع الأول من العام على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع سعر النيكل، أحد أهم صادراتها.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن "البلاد تظهر بوادر جيدة للنمو هذا العام، على الرغم من الضغط التصاعدي على أسعار الواردات (..) وقد شهدنا بالفعل انتعاشا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من السنة".