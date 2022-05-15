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كوبا تتوقع انتعاشا اقتصاديا طفيفا وتقر إجراءات جديدة للحد من التضخم
كوبا تتوقع انتعاشا اقتصاديا طفيفا وتقر إجراءات جديدة للحد من التضخم
أعلنت الحكومة الكوبية، أمس السبت، أن الاقتصاد الكوبي سيسجل انتعاشا طفيفا بعد سنتين من الانكماش بسبب الأزمة الصحية، وأقرت إجراءات جديدة للحد من التضخم. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T04:27+0000
2022-05-15T04:27+0000
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وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المتعثر بدأ في الانتعاش في بعض القطاعات، بعد عامين من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية سيتطلب خطوات "جريئة" للحد من التضخم.وأوضح الوزير، عقب تقديمه تقريرا حول الوضع الاقتصادي بالبرلمان، أن كوبا شهدت زيادة بنسبة 38 في المائة في صادراتها في الربع الأول من العام على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع سعر النيكل، أحد أهم صادراتها.وأضاف المسؤول الحكومي، أن "البلاد تظهر بوادر جيدة للنمو هذا العام، على الرغم من الضغط التصاعدي على أسعار الواردات (..) وقد شهدنا بالفعل انتعاشا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من السنة".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/كوبا-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-فندق-بهافانا-إلى-8-1061935027.html
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كوبا تتوقع انتعاشا اقتصاديا طفيفا وتقر إجراءات جديدة للحد من التضخم

04:27 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / Yamil Lageشخص يسير على خلفية العاصفة الرملية في هافانا، كوبا، 25 يونيو 2020
شخص يسير على خلفية العاصفة الرملية في هافانا، كوبا، 25 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Yamil Lage
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أعلنت الحكومة الكوبية، أمس السبت، أن الاقتصاد الكوبي سيسجل انتعاشا طفيفا بعد سنتين من الانكماش بسبب الأزمة الصحية، وأقرت إجراءات جديدة للحد من التضخم.
وقال وزير الاقتصاد، أليخاندرو جيل، في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المتعثر بدأ في الانتعاش في بعض القطاعات، بعد عامين من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية سيتطلب خطوات "جريئة" للحد من التضخم.
وأوضح الوزير، عقب تقديمه تقريرا حول الوضع الاقتصادي بالبرلمان، أن كوبا شهدت زيادة بنسبة 38 في المائة في صادراتها في الربع الأول من العام على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع سعر النيكل، أحد أهم صادراتها.
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وأضاف المسؤول الحكومي، أن "البلاد تظهر بوادر جيدة للنمو هذا العام، على الرغم من الضغط التصاعدي على أسعار الواردات (..) وقد شهدنا بالفعل انتعاشا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من السنة".
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