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كوريا الجنوبية تبحث مع جارتها الشمالية تقديم الدعم في مواجهة كورونا
كوريا الجنوبية تبحث مع جارتها الشمالية تقديم الدعم في مواجهة كورونا
تعتزم كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع جارتها الشمالية، الأسبوع المقبل، لمناقشة إجراءات الإغاثة من "كوفيد 19" التي يمكن أن تقدمها سيئول لمساعدة بيونغ يانغ في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:04+0000
2022-05-15T13:04+0000
كوريا الشمالية
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موسكو- سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "الحكومة تبحث بنشاط لتقديم اقتراح رسمي لكوريا الشمالية بعقد اجتماع على مستوى العمل في بداية الأسبوع".ويقدم الاقتراح رسميا بعد أن تجري سيئول مشاورات مع الوزارات ذات الصلة، ووفقا لوكالة الأنباء، عرض الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سوك يول، يوم الجمعة، تزويد كوريا الشمالية بلقاحات ومعدات طبية.أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.وجاء ذلك بعدما ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان.وضعت كوريا الشمالية "نظاما طارئا لمكافحة الأوبئة على أعلى مستوى" بتوجيه من زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفُرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات لوقف انتشار الفيروس و"القضاء على مصدر العدوى" في أسرع وقت ممكن.يوم الخميس، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة إجراءات الاستجابة بعد تسجيل أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" في بيونغ يانغ في 8 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الصين-تتعهد-بدعم-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-فيروس-كورونا-1062158902.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تبحث مع جارتها الشمالية تقديم الدعم في مواجهة كورونا

13:04 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinاحتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020
احتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ67 لتوقيع معاهدة السلام التي وضعت نهاية للحرب ضد جارتها كوريا الجنوبية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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تعتزم كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع جارتها الشمالية، الأسبوع المقبل، لمناقشة إجراءات الإغاثة من "كوفيد 19" التي يمكن أن تقدمها سيئول لمساعدة بيونغ يانغ في السيطرة على انتشار المرض.
موسكو- سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "الحكومة تبحث بنشاط لتقديم اقتراح رسمي لكوريا الشمالية بعقد اجتماع على مستوى العمل في بداية الأسبوع".
ويقدم الاقتراح رسميا بعد أن تجري سيئول مشاورات مع الوزارات ذات الصلة، ووفقا لوكالة الأنباء، عرض الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سوك يول، يوم الجمعة، تزويد كوريا الشمالية بلقاحات ومعدات طبية.
أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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وجاء ذلك بعدما ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان.
وضعت كوريا الشمالية "نظاما طارئا لمكافحة الأوبئة على أعلى مستوى" بتوجيه من زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفُرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات لوقف انتشار الفيروس و"القضاء على مصدر العدوى" في أسرع وقت ممكن.
يوم الخميس، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة إجراءات الاستجابة بعد تسجيل أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" في بيونغ يانغ في 8 مايو/أيار.
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