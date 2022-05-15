https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوريا-الشمالية-إصابات-كورونا-تتخطى-مليون-والوفيات-تصل-50-حالة-1062283206.html
كوريا الشمالية.. إصابات كورونا تتخطى مليون والوفيات تصل 50 حالة
كوريا الشمالية.. إصابات كورونا تتخطى مليون والوفيات تصل 50 حالة
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) تسجيل 392920 إصابة جديدة بالحمى الغير معروفة وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T22:11+0000
2022-05-15T22:11+0000
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كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن 8 أشخاص آخرين لقوا حتفهم جراء العدوى.وفي سياق متصل، وجه زعيم كوريا الشمالية الجيش بتدعيم إمدادات الدواء في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.كانت كوريا الشمالية، أعلنت يوم الخميس الماضي فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.وتخطت الإصابات الأحد حاجز 820 ألف حالة، لتصل اليوم إلى أكثر من مليون حالة، وارتفعت الوفيات لتصل إلى ما يقارب 50 شخصا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوريا-الشمالية-تسجل-820-ألف-إصابة-بفيروس-كورونا-منذ-اكتشاف-أول-حالة-1062257297.html
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا
كوريا الشمالية.. إصابات كورونا تتخطى مليون والوفيات تصل 50 حالة
22:11 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 22:13 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) تسجيل 392920 إصابة جديدة بالحمى الغير معروفة وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن 8 أشخاص آخرين لقوا حتفهم
جراء العدوى.
وفي سياق متصل، وجه زعيم كوريا الشمالية الجيش بتدعيم إمدادات الدواء في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
كانت كوريا الشمالية، أعلنت يوم الخميس الماضي فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.
وتخطت الإصابات الأحد حاجز 820 ألف حالة، لتصل اليوم إلى أكثر من مليون حالة، وارتفعت الوفيات لتصل إلى ما يقارب 50 شخصا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.