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https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوريا-الشمالية-تسجل-820-ألف-إصابة-بفيروس-كورونا-منذ-اكتشاف-أول-حالة-1062257297.html
كوريا الشمالية تسجل 820 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ اكتشاف أول حالة
كوريا الشمالية تسجل 820 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ اكتشاف أول حالة
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية، أن أكثر من 296 ألف مريض جديد يعانون من الحمى، ليرتفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 820 ألف مريض، مع تسجيل 15... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:59+0000
2022-05-15T12:59+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
أوميكرون
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موسكو- سبوتنيك. أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.وجاء ذلك بعدما ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي.وبحسب وسائل إعلام محلية، ارتفع عدد "مرضى الحمى" في البلاد منذ مساء يوم السبت 13 مايو/أيار حتى 14 مايو، بأكثر من 296 ألف شخص، وتوفي 15 شخصا وتعافى أكثر من 252 ألف مريض.ووأضافت وسائل الإعلام أن العدد الإجمالي لمرضى الحمى في الفترة من أواخر أبريل إلى 14 مايو تجاوز 820 ألفا، وتعافى منهم 496 ألفا وتوفي 42.وضعت كوريا الشمالية "نظاما طارئا لمكافحة الأوبئة على أعلى مستوى" بتوجيه من زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفُرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات لوقف انتشار الفيروس و"القضاء على مصدر العدوى" في أسرع وقت ممكن.يوم الخميس الماضي، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة إجراءات الاستجابة بعد تسجيل أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" في بيونغ يانغ في 8 مايو.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الصين-تتعهد-بدعم-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-فيروس-كورونا-1062158902.html
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا, أوميكرون

كوريا الشمالية تسجل 820 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ اكتشاف أول حالة

12:59 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية، أن أكثر من 296 ألف مريض جديد يعانون من الحمى، ليرتفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 820 ألف مريض، مع تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
موسكو- سبوتنيك. أعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس فقط، عن بدء الموجة الأولى من حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أكثر من عامين على تحول المرض إلى وباء عالمي.
وجاء ذلك بعدما ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتغير "أوميكرون بي إيه 2"، وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ارتفع عدد "مرضى الحمى" في البلاد منذ مساء يوم السبت 13 مايو/أيار حتى 14 مايو، بأكثر من 296 ألف شخص، وتوفي 15 شخصا وتعافى أكثر من 252 ألف مريض.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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ووأضافت وسائل الإعلام أن العدد الإجمالي لمرضى الحمى في الفترة من أواخر أبريل إلى 14 مايو تجاوز 820 ألفا، وتعافى منهم 496 ألفا وتوفي 42.
وضعت كوريا الشمالية "نظاما طارئا لمكافحة الأوبئة على أعلى مستوى" بتوجيه من زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفُرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات لوقف انتشار الفيروس و"القضاء على مصدر العدوى" في أسرع وقت ممكن.
يوم الخميس الماضي، عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة إجراءات الاستجابة بعد تسجيل أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" في بيونغ يانغ في 8 مايو.
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